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Москва и Минск зафиксировали цену на газ в рублях до конца года - РИА Новости, 19.04.2022
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Москва и Минск зафиксировали цену на газ в рублях до конца года
Москва и Минск зафиксировали цену на газ в рублях до конца года - РИА Новости, 19.04.2022
Москва и Минск зафиксировали цену на газ в рублях до конца года
Белоруссия и Россия зафиксировали цену на газ в рублях до конца года, сообщил журналистам во вторник белорусский вице-премьер Юрий Назаров. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:20
2022-04-19T14:20
экономика
цены на нефть
газпром
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Белоруссия и Россия зафиксировали цену на газ в рублях до конца года, сообщил журналистам во вторник белорусский вице-премьер Юрий Назаров."От курса доллара цена газа с апреля для нас абсолютно не зависит. У нас подписано соглашение между Минэнерго и ПАО "Газпром" о формировании цены. У нас внесены изменения в два межправсоглашения в части механизма ценообразования. Мы ушли от доллара полностью. Сегодня цена за газ, за тысячу кубометров газа на границе Республики Белоруссия, установлена твердая до конца года", - сказал вице-премьер. Он добавил, что в дальнейшем будет отработан механизм формирования цены на 2023 год и последующие годы."Дальше мы работаем в рамках Союзного государства. У нас задача стоит в рамках "дорожных карт", которые мы подписали в конце прошлого года, в первом полугодии отработать механизм формирования цены (на газ – ред.) в рамках Союзного государства на 2023-й и последующие годы... Сегодня… у нас комфортные условия, понятные и прозрачные", - отметил Назаров.
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экономика, цены на нефть, газпром, россия, белоруссия
14:20 19.04.2022
 
Москва и Минск зафиксировали цену на газ в рублях до конца года

Белоруссия и Россия зафиксировали цену на газ в рублях до конца года

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Западная" ОАО "Газпром" около деревни Атолино в Минском районе
Газораспределительная станция Западная ОАО Газпром около деревни Атолино в Минском районе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Газораспределительная станция "Западная" ОАО "Газпром" около деревни Атолино в Минском районе. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Белоруссия и Россия зафиксировали цену на газ в рублях до конца года, сообщил журналистам во вторник белорусский вице-премьер Юрий Назаров.
"От курса доллара цена газа с апреля для нас абсолютно не зависит. У нас подписано соглашение между Минэнерго и ПАО "Газпром" о формировании цены. У нас внесены изменения в два межправсоглашения в части механизма ценообразования. Мы ушли от доллара полностью. Сегодня цена за газ, за тысячу кубометров газа на границе Республики Белоруссия, установлена твердая до конца года", - сказал вице-премьер. Он добавил, что в дальнейшем будет отработан механизм формирования цены на 2023 год и последующие годы.
"Дальше мы работаем в рамках Союзного государства. У нас задача стоит в рамках "дорожных карт", которые мы подписали в конце прошлого года, в первом полугодии отработать механизм формирования цены (на газ – ред.) в рамках Союзного государства на 2023-й и последующие годы... Сегодня… у нас комфортные условия, понятные и прозрачные", - отметил Назаров.
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