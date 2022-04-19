https://ria.ru/20220419/gaz-1784301534.html

Москва и Минск зафиксировали цену на газ в рублях до конца года

Москва и Минск зафиксировали цену на газ в рублях до конца года - РИА Новости, 19.04.2022

Москва и Минск зафиксировали цену на газ в рублях до конца года

Белоруссия и Россия зафиксировали цену на газ в рублях до конца года, сообщил журналистам во вторник белорусский вице-премьер Юрий Назаров. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:20

2022-04-19T14:20

2022-04-19T14:20

экономика

цены на нефть

газпром

россия

белоруссия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Белоруссия и Россия зафиксировали цену на газ в рублях до конца года, сообщил журналистам во вторник белорусский вице-премьер Юрий Назаров."От курса доллара цена газа с апреля для нас абсолютно не зависит. У нас подписано соглашение между Минэнерго и ПАО "Газпром" о формировании цены. У нас внесены изменения в два межправсоглашения в части механизма ценообразования. Мы ушли от доллара полностью. Сегодня цена за газ, за тысячу кубометров газа на границе Республики Белоруссия, установлена твердая до конца года", - сказал вице-премьер. Он добавил, что в дальнейшем будет отработан механизм формирования цены на 2023 год и последующие годы."Дальше мы работаем в рамках Союзного государства. У нас задача стоит в рамках "дорожных карт", которые мы подписали в конце прошлого года, в первом полугодии отработать механизм формирования цены (на газ – ред.) в рамках Союзного государства на 2023-й и последующие годы... Сегодня… у нас комфортные условия, понятные и прозрачные", - отметил Назаров.

https://ria.ru/20220412/rubl-1783139708.html

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Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, газпром, россия, белоруссия