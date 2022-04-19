Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" не заказал на май транзитные мощности через Польшу - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/gaz-1784285857.html
"Газпром" не заказал на май транзитные мощности через Польшу
"Газпром" не заказал на май транзитные мощности через Польшу - РИА Новости, 19.04.2022
"Газпром" не заказал на май транзитные мощности через Польшу
"Газпром" не стал бронировать на май мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу, при этом дополнительные мощности для транзита через... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:20
2022-04-19T13:20
экономика
украина
россия
европа
газпром
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751313831_144:449:2984:2047_1920x0_80_0_0_3a277b875eece6b298e007334c7f4ce4.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на май мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу, при этом дополнительные мощности для транзита через Украину не предлагались, свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.На аукционе во вторник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка магистрали "Ямал - Европа" в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако "Газпром" не заказал их.Дополнительные мощности украинской ГТС для транзита газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России в этот раз вообще не были выставлены на аукцион. Месяцем ранее аналогичный аукцион на апрель был отменен."Ямал-Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с "Северным потоком", составляют основные маршруты поставок российского трубопроводного газа в Европу.
https://ria.ru/20220419/gaz-1784247241.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751313831_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_afded29065d33eca9caa3b15d5a23d7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, россия, европа, газпром, северный поток
13:20 19.04.2022
 
"Газпром" не заказал на май транзитные мощности через Польшу

"Газпром" не заказал на май транзитные мощности трубопровода "Ямал — Европа" через Польшу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОбъект газопровода "Ямал – Европа" в городе Цеханув в Польше
Объект газопровода Ямал – Европа в городе Цеханув в Польше - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Объект газопровода "Ямал – Европа" в городе Цеханув в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на май мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу, при этом дополнительные мощности для транзита через Украину не предлагались, свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.
На аукционе во вторник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка магистрали "Ямал - Европа" в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако "Газпром" не заказал их.
Дополнительные мощности украинской ГТС для транзита газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России в этот раз вообще не были выставлены на аукцион. Месяцем ранее аналогичный аукцион на апрель был отменен.
"Ямал-Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с "Северным потоком", составляют основные маршруты поставок российского трубопроводного газа в Европу.
Компрессорная станция, связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 11:01
Глава E.ON заявил, что эмбарго на российский газ приведет к расколу ЕС
 
ЭкономикаУкраинаРоссияЕвропаГазпромСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала