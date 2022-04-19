https://ria.ru/20220419/gaz-1784285857.html

"Газпром" не заказал на май транзитные мощности через Польшу

"Газпром" не заказал на май транзитные мощности через Польшу - РИА Новости, 19.04.2022

"Газпром" не заказал на май транзитные мощности через Польшу

"Газпром" не стал бронировать на май мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу, при этом дополнительные мощности для транзита через... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:20

2022-04-19T13:20

2022-04-19T13:20

экономика

украина

россия

европа

газпром

северный поток

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Газпром" не стал бронировать на май мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу, при этом дополнительные мощности для транзита через Украину не предлагались, свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.На аукционе во вторник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка магистрали "Ямал - Европа" в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки, однако "Газпром" не заказал их.Дополнительные мощности украинской ГТС для транзита газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России в этот раз вообще не были выставлены на аукцион. Месяцем ранее аналогичный аукцион на апрель был отменен."Ямал-Европа" и газотранспортная система Украины, наряду с "Северным потоком", составляют основные маршруты поставок российского трубопроводного газа в Европу.

https://ria.ru/20220419/gaz-1784247241.html

украина

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, украина, россия, европа, газпром, северный поток