https://ria.ru/20220419/gaz-1784282666.html

В Греции заявили о подготовке к полному прекращению поставок газа из России

В Греции заявили о подготовке к полному прекращению поставок газа из России - РИА Новости, 19.04.2022

В Греции заявили о подготовке к полному прекращению поставок газа из России

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время посещения терминала СПГ на острове Ревитуса заявил о необходимости быть готовыми к полному прекращению... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:06

2022-04-19T13:06

2022-04-19T13:06

экономика

греция

европа

россия

кириакос мицотакис

природный газ

санкции

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АФИНЫ, 19 апр – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время посещения терминала СПГ на острове Ревитуса заявил о необходимости быть готовыми к полному прекращению поставок газа из России, сообщила пресс-служба премьера.Терминал сжиженного природного газа Ревитуса в настоящее время является единственным терминалом СПГ в Греции и одной из важнейших энергетических инфраструктур Греции и всего региона Юго-Восточной Европы. Власти Греции и оператор газотранспортной системы Греции DESFA намерены построить дополнительное плавучее хранилище СПГ."Здесь, в Ревитусе, бьется сердце предприятия по газификации нашей страны. Это действительно впечатляющее сооружение. Консорциум, управляющий им, готов сделать дополнительные инвестиции, чтобы значительно увеличить вместимость Ревитусы. Это крайне важно, потому что страна должна быть готова к наихудшему сценарию полного прекращения поставок газа из России, и мы будем готовы к этому", - заявил Мицотакис.По его словам, сжиженный природный газ чрезвычайно важен для расширения источников газоснабжения. "В этом Ревитуса играет решающую роль. Ключевую роль также играют новые инвестиции, плавучие установки по регенерации сжиженного природного газа, такие как планируемая в Александруполисе", - сказал премьер.Он заявил, что первоочередной задачей правительства является обеспечение энергоэффективности страны, но в то же время оно стремится к достижению максимально низких цен на энергоносители для потребителей, домашних хозяйств и предприятий. "Мы сталкиваемся с беспрецедентным скачком цен на газ. Эта проблема импортирована", - сказал он.Мицотакис заявил, что проблема касается всей Европы, но если европейского ответа на нее не будет, правительство Греции готово принять существенные дополнительные меры, чтобы покрыть как можно большую часть увеличения счетов за электроэнергию, "в пределах бюджета".Министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас заявил, что планируется увеличить пропускную способность Ревитусы и возможности по приему судов с СПГ, что дает Греции возможность повысить свою энергетическую независимость. Гендиректор DESFA Мария Рита Галли сказала, что компания работает не только над тем, чтобы поддерживать и гарантировать пропускную способность терминала на 100%, но и увеличить его способность принимать больше судов, расширить возможности для обслуживания потребностей рынка.Терминал СПГ Ревитуса имеет общую емкость хранения СПГ 225 тысяч кубометров, состоящую из двух резервуаров по 65 тысяч кубометров каждый и одного вместимостью 95 тысяч кубометров. DESFA рассматривает возможность добавления плавучего хранилища (FSU) к терминалу, увеличив общую емкость хранилища до более чем 380 тысяч кубометров.В то же время ожидается, что DESFA увеличит возможность регазификации терминала на 12%.Порт Ревитуса может принимать суда вместимостью от 25 тысяч до 266 тысяч кубометров СПГ, что соответствует размеру самых больших судов для перевозки СПГ в мире, длиной около 355 метров. Ревитуса может поставлять природный газ как на греческий рынок, так и на рынки соседних стран через имеющийся газопровод с Болгарией и будущий с Северной Македонией. В 2021 году Ревитуса покрывала почти треть (31,8%) всего импорта газа в Грецию, а в первом квартале 2022 года Ревитуса стала основным пунктов ввоза природного газа в страну, покрывая 43,23% импорта. В первом квартале на терминале получили 21 груз СПГ из шести стран, это США, Алжир, Нигерия, Египет, Оман и Индонезия.Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По его словам, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы. Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявил ранее Новак.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, греция, европа, россия, кириакос мицотакис, природный газ, санкции