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Россия ничего не теряет, продавая газ за рубли, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
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Россия ничего не теряет, продавая газ за рубли, заявил Лавров
Россия ничего не теряет, продавая газ за рубли, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
Россия ничего не теряет, продавая газ за рубли, заявил Лавров
Решение России принимать оплату за газ, который она поставляет в западные страны, в рублях не противоречит существующим контрактам, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:07
2022-04-19T12:26
сергей лавров
экономика
цены на нефть
россия
газпром
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Решение России принимать оплату за газ, который она поставляет в западные страны, в рублях не противоречит существующим контрактам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Не будет никаких перемен для европейских государств, которые приобретают у нас газ. Причина нашего решения совершенно очевидна и понятна: заморозка российских активов в евро, в фунтах стерлингов на более чем триста миллиардов евро или долларов. В основном эти деньги располагались в западных банках после того, как мы получали платежи от западных стран за поставки газа. Другими словами, они получили газ и украли наши же деньги", - сказал Лавров в эфире телеканала India Today.Он напомнил, что Россия предложила решение, согласно которому западные страны будут перечислять деньги не на счета "Газпрома" за рубежом, а должны открыть специальный счет в "Газпромбанке", на который будет перечисляться оплата за газ. Кроме того, отметил министр, в банке будет создан параллельный счет в рублях, который будет конвертировать валюту."Мы ничего не будем терять. Я считаю, что это не противоречит контрактам – они все равно будут платить в евро или долларах, но у нас будет гарантия, что такое воровство больше не произойдет", - добавил министр.
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сергей лавров, экономика, цены на нефть, россия, газпром
Материал дополняется
12:07 19.04.2022 (обновлено: 12:26 19.04.2022)
 
Россия ничего не теряет, продавая газ за рубли, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: решение России продавать газ за рубли не противоречит контрактам

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Комплекс подготовки и транспортировки газа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Решение России принимать оплату за газ, который она поставляет в западные страны, в рублях не противоречит существующим контрактам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не будет никаких перемен для европейских государств, которые приобретают у нас газ. Причина нашего решения совершенно очевидна и понятна: заморозка российских активов в евро, в фунтах стерлингов на более чем триста миллиардов евро или долларов. В основном эти деньги располагались в западных банках после того, как мы получали платежи от западных стран за поставки газа. Другими словами, они получили газ и украли наши же деньги", - сказал Лавров в эфире телеканала India Today.
Он напомнил, что Россия предложила решение, согласно которому западные страны будут перечислять деньги не на счета "Газпрома" за рубежом, а должны открыть специальный счет в "Газпромбанке", на который будет перечисляться оплата за газ. Кроме того, отметил министр, в банке будет создан параллельный счет в рублях, который будет конвертировать валюту.
"Мы ничего не будем терять. Я считаю, что это не противоречит контрактам – они все равно будут платить в евро или долларах, но у нас будет гарантия, что такое воровство больше не произойдет", - добавил министр.
Газохранилище в Германии - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 00:48
Подсчитаны потери Германии в случае отказа от российского газа
 
Сергей ЛавровЭкономикаЦены на нефтьРоссияГазпром
 
 
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