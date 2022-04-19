Глава E.ON заявил, что эмбарго на российский газ приведет к расколу ЕС
Глава E.ON Бирнбаум: эмбарго на российский газ может привести к расколу Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция, связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция, связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Введение немедленного эмбарго на поставки газа из России стало бы болезненным ударом для Германии и всей Европы, некоторые страны полностью или в значительной степени полагаются на поставки российских энергоносителей, и такой шаг может привести к расколу ЕС, считает глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум.
"Думаю, это неправильно... Такой шаг сильно ударил бы не только по Германии, масштабная проблема возникла бы у Европы. Например, Словакия полностью зависима от российского газа, а страны вроде Чехии и Австрии получают наибольшую часть газа из России. Во многих других странах ЕС на него приходится по крайней мере весомая доля", - сказал Бирнбаум в интервью изданию Handelsblatt.
По его словам, вопросы газа нужно обсуждать на общеевропейском, а не национальном уровне. "Если мы считаем, что можем обеспечить поставки в Германию, не позаботившись при этом о других странах, то это приведет к расколу ЕС", - сказал Бирнбаум.
Глава E.ON считает, что сейчас безопасность энергопоставок в ФРГ не обеспечена в достаточной степени. Германии потребуется три года, чтобы прекратить зависимость от российских энергоносителей. В краткосрочной перспективе, считает Бирнбаум, цены на электроэнергию для потребителей будут оставаться на высоком уровне.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в конце марта заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России.
В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.
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