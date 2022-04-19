https://ria.ru/20220419/gaz-1784247241.html

Глава E.ON заявил, что эмбарго на российский газ приведет к расколу ЕС

Глава E.ON заявил, что эмбарго на российский газ приведет к расколу ЕС - РИА Новости, 19.04.2022

Глава E.ON заявил, что эмбарго на российский газ приведет к расколу ЕС

Введение немедленного эмбарго на поставки газа из России стало бы болезненным ударом для Германии и всей Европы, некоторые страны полностью или в значительной... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:01

2022-04-19T11:01

2022-04-19T11:01

экономика

германия

россия

европа

евросоюз

e.on

природный газ

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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Введение немедленного эмбарго на поставки газа из России стало бы болезненным ударом для Германии и всей Европы, некоторые страны полностью или в значительной степени полагаются на поставки российских энергоносителей, и такой шаг может привести к расколу ЕС, считает глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум."Думаю, это неправильно... Такой шаг сильно ударил бы не только по Германии, масштабная проблема возникла бы у Европы. Например, Словакия полностью зависима от российского газа, а страны вроде Чехии и Австрии получают наибольшую часть газа из России. Во многих других странах ЕС на него приходится по крайней мере весомая доля", - сказал Бирнбаум в интервью изданию Handelsblatt.По его словам, вопросы газа нужно обсуждать на общеевропейском, а не национальном уровне. "Если мы считаем, что можем обеспечить поставки в Германию, не позаботившись при этом о других странах, то это приведет к расколу ЕС", - сказал Бирнбаум.Глава E.ON считает, что сейчас безопасность энергопоставок в ФРГ не обеспечена в достаточной степени. Германии потребуется три года, чтобы прекратить зависимость от российских энергоносителей. В краткосрочной перспективе, считает Бирнбаум, цены на электроэнергию для потребителей будут оставаться на высоком уровне.Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в конце марта заявил об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможными прекращениями поставок газа из России.В феврале власти Германии заявили о намерении в обозримом будущем сократить зависимость от поставок российских энергоносителей. В ФРГ рассчитывают до конца текущего года отказаться от импорта угля и нефти из России, предварительно говорится о том, что завершить зависимость от газа можно будет к середине 2024 года. В начале года ФРГ получала почти 55% импорта природного газа из России, в настоящее время эта доля сокращена до 40%. Альтернативой российскому газу, с точки зрения официального Берлина, может стать СПГ из Катара, США, других стран.

https://ria.ru/20220419/embargo-1784214612.html

https://ria.ru/20220411/germaniya-1782791489.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, россия, европа, евросоюз, e.on , природный газ