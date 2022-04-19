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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 19.04.2022
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 54,8 миллиона кубометров на 19 апреля, сообщила... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:10
2022-04-19T10:10
2022-04-19T10:12
экономика
россия
газпром
украина
европа
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объеме 54,8 миллиона кубометров на 19 апреля, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 54,8 миллиона кубических метров на 19 апреля", - говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа держался на близком к этому объему уровне, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, газпром, украина, европа
10:10 19.04.2022 (обновлено: 10:12 19.04.2022)
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину — 54,8 миллиона кубометров