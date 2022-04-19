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Транзит газа через Украину ожидается вдвое ниже обязательств "Газпрома" - РИА Новости, 19.04.2022
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Транзит газа через Украину ожидается вдвое ниже обязательств "Газпрома"
Транзит газа через Украину ожидается вдвое ниже обязательств "Газпрома" - РИА Новости, 19.04.2022
Транзит газа через Украину ожидается вдвое ниже обязательств "Газпрома"
Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему во вторник ожидается вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома" - чуть меньше 55... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:14
2022-04-19T09:14
экономика
украина
россия
газпром
европа
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему во вторник ожидается вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома" - чуть меньше 55 миллионов кубометров из почти 110 миллионов кубометров, следует из данных "Оператора ГТС Украины".Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 19 апреля составляют 54,8 миллиона кубометров, что близко к уровню 18 апреля (56,9 миллиона). Это почти вдвое ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту, которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).Украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля. Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта. Однако с 8 апреля объем транзита вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе.Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати". "Газпром" ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.Вместе с тем газопровод "Ямал-Европа", один из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, остается невостребованным компанией. С 7 апреля магистраль работает в режиме реверса, то есть физический поток газа идет по нему со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.Эксперты пока не видят необычной динамики в общем снижении экспорта газа "Газпрома" в Европу в апреле по сравнению с мартом: влияет как сезонный фактор, так и диспаритет цен со спотовыми поставками СПГ.
украина
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экономика, украина, россия, газпром, европа
09:14 19.04.2022
 
Транзит газа через Украину ожидается вдвое ниже обязательств "Газпрома"

Транзит газа через Украину ожидается вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему во вторник ожидается вдвое ниже контрактных обязательств "Газпрома" - чуть меньше 55 миллионов кубометров из почти 110 миллионов кубометров, следует из данных "Оператора ГТС Украины".
Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России, формирующиеся на основе спроса в Европе, на 19 апреля составляют 54,8 миллиона кубометров, что близко к уровню 18 апреля (56,9 миллиона). Это почти вдвое ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту, которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
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Украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля. Он незначительно снижался лишь пару дней в середине марта. Однако с 8 апреля объем транзита вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе.
Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати". "Газпром" ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.
Вместе с тем газопровод "Ямал-Европа", один из основных, но балансирующих для "Газпрома" маршрутов, остается невостребованным компанией. С 7 апреля магистраль работает в режиме реверса, то есть физический поток газа идет по нему со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
Эксперты пока не видят необычной динамики в общем снижении экспорта газа "Газпрома" в Европу в апреле по сравнению с мартом: влияет как сезонный фактор, так и диспаритет цен со спотовыми поставками СПГ.
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