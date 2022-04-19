https://ria.ru/20220419/gaz-1784216940.html

Эксперт объяснил, с чем столкнется ЕС при отказе от российской нефти и газа

Эксперт объяснил, с чем столкнется ЕС при отказе от российской нефти и газа - РИА Новости, 19.04.2022

Эксперт объяснил, с чем столкнется ЕС при отказе от российской нефти и газа

Резкий отказ Европы от российских нефти и газа повлечет за собой ценовой шок в Европе, в результате чего регион может ускоренными темпами перейти на... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T07:35

2022-04-19T07:35

2022-04-19T07:35

экономика

европа

россия

сша

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

евросоюз

санкции в отношении россии

цены на нефть

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Резкий отказ Европы от российских нефти и газа повлечет за собой ценовой шок в Европе, в результате чего регион может ускоренными темпами перейти на возобновляемую энергетику, заявил РИА Новости генеральный директор АКРА Михаил Сухов.Россия занимает существенную часть энергетического рынка Европы. Как уточнил Сухов, к концу 2021 года российские поставки угля составляли 46% от общего объема импорта Европы, газа - 38%, нефти - 26%. "Полный и резкий отказ от поставок российских углеводородов в ЕС вызовет ценовой шок на внутреннем рынке ЕС и в экстремальном сценарии дефицит топлива, но приведет к переориентации на импорт нефти и газа из альтернативных стран, таких как США, Катар, Иран или Норвегия", - считает Сухов.По ожиданиям агентства, период высоких, но волатильных цен на нефть и газ будет наблюдаться еще 1-2 года независимо от того, какое решение будет принято в Европе относительно российских углеводородов. "Если цены на нефть и газ длительно будут сохраняться на высоком уровне, доля возобновляемой энергетики может расти в ЕС даже быстрее, чем росла бы в условиях отсутствия геополитического кризиса", - добавил глава АКРА.Он заметил также, что климатическая повестка в России продолжает сохраняться как в силу природных особенностей, так и в силу принятого регулирования, а также обязательств по Парижскому соглашению. Нефтегазовые компании в условиях экономического кризиса и планируемого сокращения расходов на экологию большое внимание будут уделять вопросам социальной ответственности бизнеса и сохранения занятости, полагает Сухов."В условиях сокращения доходов компаний высок риск того, что часть запланированных расходов на поддержание социальной инфраструктуры будет урезана", - считает собеседник агентства. По словам Сухова, порядка 2% общей численности работающего населения в России заняты на предприятиях по добыче углеводородов. Как правило, нефтегазовые компании являются держателями и спонсорами большей части социальной инфраструктуры регионов присутствия, в том числе моногородов, где проживает порядка 1,5 миллиона человек.Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели ряд антироссийских санкций, среди которых отказ Евросоюза с августа 2022 года от импорта российского угля. Импорт нефти и газа из РФ пока ограничения ЕС не затрагивают, однако периодически европейские политики выступают с подобными призывами. Эмбарго на поставки российских энергоносителей уже ввели США.

https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784216300.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/neft-1784138394.html

https://ria.ru/20220418/liviya-1784087825.html

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экономика, европа, россия, сша, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), евросоюз, санкции в отношении россии, цены на нефть, в мире