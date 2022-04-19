https://ria.ru/20220419/fukusima-1784211457.html
В Фукусиме произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Фукусиме произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 19.04.2022
В Фукусиме произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-востоке Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T03:01
2022-04-19T03:01
2022-04-19T03:13
в мире
фукусима (префектура)
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
япония
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-востоке Японии, сообщило главное метеорологическое управление страны.Подземные толчки зафиксированы в 08.16 по местному времени (02.16 мск) в области Накадори в префектуре Фукусима. Очаг залегал на глубине 90 километров.В свою очередь Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает, что магнитуда землетрясения достигла 5,7, а его очаг залегал на глубине 106 километров.Информация о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами не поступала.
https://ria.ru/20220415/zemletryasenie-1783643577.html
фукусима (префектура)
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в мире, фукусима (префектура), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), япония
03:01 19.04.2022 (обновлено: 03:13 19.04.2022)
В Фукусиме произошло землетрясение магнитудой 5,3
В японской префектуре Фукусима произошло землетрясение магнитудой 5,3