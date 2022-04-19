ФСБ открыла архивы о преступлениях Черного Федора из Джанкоя в Треблинке
ФСБ открыла архивы о преступлениях Черного Федора из Джанкоя в концлагере Треблинка
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. ФСБ рассекретила документы о нацистском преступнике Федоре Федоренко, служившем в концлагере Треблинка в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.
"Управлением ФСБ подготовлены к передаче в Государственный архив республики Крым копии архивных документов в отношении нацистского преступника Федоренко Федора Демьяновича, а также других пособников нацистов, совершивших преступления в отношении мирных граждан в концлагере Треблинка на территории Польши", - говорится в сообщении.
Документы, свидетельствующие о преступной деятельности Чёрного Фёдора, экстрадированного из США в СССР и осужденного на открытом судебном процессе в Симферополе в 1986 году, теперь доступны широкой общественности.
Согласно открытым источникам, процесс над Федоренко, который был родом из крымского Джанкоя, длился девять дней и завершился вынесением смертного приговора. Год спустя 79-летний преступник был расстрелян.