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ФСБ открыла архивы о преступлениях Черного Федора из Джанкоя в Треблинке - РИА Новости, 19.04.2022
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ФСБ открыла архивы о преступлениях Черного Федора из Джанкоя в Треблинке
ФСБ открыла архивы о преступлениях Черного Федора из Джанкоя в Треблинке - РИА Новости, 19.04.2022
ФСБ открыла архивы о преступлениях Черного Федора из Джанкоя в Треблинке
ФСБ рассекретила документы о нацистском преступнике Федоре Федоренко, служившем в концлагере Треблинка в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:15
2022-04-19T12:15
сша
ссср
симферополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. ФСБ рассекретила документы о нацистском преступнике Федоре Федоренко, служившем в концлагере Треблинка в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.Документы, свидетельствующие о преступной деятельности Чёрного Фёдора, экстрадированного из США в СССР и осужденного на открытом судебном процессе в Симферополе в 1986 году, теперь доступны широкой общественности.Согласно открытым источникам, процесс над Федоренко, который был родом из крымского Джанкоя, длился девять дней и завершился вынесением смертного приговора. Год спустя 79-летний преступник был расстрелян.
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ссср
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сша, ссср, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
12:15 19.04.2022
 
ФСБ открыла архивы о преступлениях Черного Федора из Джанкоя в Треблинке

ФСБ открыла архивы о преступлениях Черного Федора из Джанкоя в концлагере Треблинка

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. ФСБ рассекретила документы о нацистском преступнике Федоре Федоренко, служившем в концлагере Треблинка в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.
"Управлением ФСБ подготовлены к передаче в Государственный архив республики Крым копии архивных документов в отношении нацистского преступника Федоренко Федора Демьяновича, а также других пособников нацистов, совершивших преступления в отношении мирных граждан в концлагере Треблинка на территории Польши", - говорится в сообщении.
Документы, свидетельствующие о преступной деятельности Чёрного Фёдора, экстрадированного из США в СССР и осужденного на открытом судебном процессе в Симферополе в 1986 году, теперь доступны широкой общественности.
Согласно открытым источникам, процесс над Федоренко, который был родом из крымского Джанкоя, длился девять дней и завершился вынесением смертного приговора. Год спустя 79-летний преступник был расстрелян.
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СШАСССРСимферопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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