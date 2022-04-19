https://ria.ru/20220419/fsb-1784266760.html

ФСБ открыла архивы о преступлениях Черного Федора из Джанкоя в Треблинке

ФСБ открыла архивы о преступлениях Черного Федора из Джанкоя в Треблинке - РИА Новости, 19.04.2022

ФСБ открыла архивы о преступлениях Черного Федора из Джанкоя в Треблинке

ФСБ рассекретила документы о нацистском преступнике Федоре Федоренко, служившем в концлагере Треблинка в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:15

2022-04-19T12:15

2022-04-19T12:15

сша

ссср

симферополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. ФСБ рассекретила документы о нацистском преступнике Федоре Федоренко, служившем в концлагере Треблинка в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.Документы, свидетельствующие о преступной деятельности Чёрного Фёдора, экстрадированного из США в СССР и осужденного на открытом судебном процессе в Симферополе в 1986 году, теперь доступны широкой общественности.Согласно открытым источникам, процесс над Федоренко, который был родом из крымского Джанкоя, длился девять дней и завершился вынесением смертного приговора. Год спустя 79-летний преступник был расстрелян.

https://ria.ru/20220416/shtrafy-1783874162.html

сша

ссср

симферополь

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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Мадина Моргоева

сша, ссср, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность