https://ria.ru/20220419/forum-1784293050.html
Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20
Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20 - РИА Новости, 19.04.2022
Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20
Министр финансов РФ Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20 в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщила... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:46
2022-04-19T13:46
2022-04-19T13:54
экономика
саммит g20
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580990139_0:0:1496:842_1920x0_80_0_0_32281dcc8c17b6dae3ea3e6d1e59f881.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20 в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщила пресс-служба министерства."Министр финансов Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20", – говорится в сообщении.Ежегодная встреча глав Центробанков и министерств финансов G20 проходит на текущей неделе в Вашингтоне в рамках традиционной весенней сессии МВФ и Всемирного банка.Встречи проходят в гибридном формате: участники могут присутствовать как лично, так и подключатся удаленно. Минфин РФ пока не уточняет, в каком формате в мероприятиях будет участвовать российская делегация.
https://ria.ru/20220418/yellen-1784203011.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580990139_80:0:1496:1062_1920x0_80_0_0_ee29034ae182eb1c6deff120f7723329.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, саммит g20
13:46 19.04.2022 (обновлено: 13:54 19.04.2022)
Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20
Глава Минфина Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20 в Вашингтоне