https://ria.ru/20220419/forum-1784293050.html

Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20

Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20 - РИА Новости, 19.04.2022

Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20

Министр финансов РФ Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20 в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщила... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:46

2022-04-19T13:46

2022-04-19T13:54

экономика

саммит g20

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20 в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщила пресс-служба министерства."Министр финансов Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20", – говорится в сообщении.Ежегодная встреча глав Центробанков и министерств финансов G20 проходит на текущей неделе в Вашингтоне в рамках традиционной весенней сессии МВФ и Всемирного банка.Встречи проходят в гибридном формате: участники могут присутствовать как лично, так и подключатся удаленно. Минфин РФ пока не уточняет, в каком формате в мероприятиях будет участвовать российская делегация.

https://ria.ru/20220418/yellen-1784203011.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, саммит g20