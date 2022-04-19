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Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20 - РИА Новости, 19.04.2022
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Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20
Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20 - РИА Новости, 19.04.2022
Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20
Министр финансов РФ Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20 в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщила... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:46
2022-04-19T13:54
экономика
саммит g20
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20 в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщила пресс-служба министерства."Министр финансов Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20", – говорится в сообщении.Ежегодная встреча глав Центробанков и министерств финансов G20 проходит на текущей неделе в Вашингтоне в рамках традиционной весенней сессии МВФ и Всемирного банка.Встречи проходят в гибридном формате: участники могут присутствовать как лично, так и подключатся удаленно. Минфин РФ пока не уточняет, в каком формате в мероприятиях будет участвовать российская делегация.
https://ria.ru/20220418/yellen-1784203011.html
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экономика, саммит g20
13:46 19.04.2022 (обновлено: 13:54 19.04.2022)
 
Силуанов возглавит российскую делегацию на встрече G20

Глава Минфина Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20 в Вашингтоне

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20 в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщила пресс-служба министерства.
"Министр финансов Антон Силуанов возглавит делегацию от России на встрече G20", – говорится в сообщении.
Ежегодная встреча глав Центробанков и министерств финансов G20 проходит на текущей неделе в Вашингтоне в рамках традиционной весенней сессии МВФ и Всемирного банка.
Встречи проходят в гибридном формате: участники могут присутствовать как лично, так и подключатся удаленно. Минфин РФ пока не уточняет, в каком формате в мероприятиях будет участвовать российская делегация.
Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 23:19
Глава Минфина США отказалась участвовать во встречах G20 с участием России
 
ЭкономикаСаммит G20
 
 
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