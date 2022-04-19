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Фонтан "Наталья и Александр" в Москве приведут в порядок после зимы
Фонтан "Наталья и Александр" в Москве приведут в порядок после зимы - РИА Новости, 19.04.2022
Фонтан "Наталья и Александр" в Москве приведут в порядок после зимы
Фонтан "Наталья и Александр" у Никитских ворот в Москве приведут в порядок после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:26
2022-04-19T13:26
2022-04-19T13:26
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Фонтан "Наталья и Александр" у Никитских ворот в Москве приведут в порядок после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Продолжаем готовить столичные фонтаны к открытию сезона... Прямо сейчас приводим в порядок фонтан-ротонду "Наталья и Александр" у Никитских ворот. Промоем колонны ротонды, скульптуры, гранитный постамент, чашу и парапеты фонтана. На все элементы фонтана сначала наносим щетками моющее средство, после смываем его водой под давлением", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах задействованы бригада из пяти специалистов и поливомоечная техника. На полную промывку сооружения потребуется несколько часов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва