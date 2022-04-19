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Фонтан "Наталья и Александр" в Москве приведут в порядок после зимы

Фонтан "Наталья и Александр" в Москве приведут в порядок после зимы - РИА Новости, 19.04.2022

Фонтан "Наталья и Александр" в Москве приведут в порядок после зимы

Фонтан "Наталья и Александр" у Никитских ворот в Москве приведут в порядок после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:26

2022-04-19T13:26

2022-04-19T13:26

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Фонтан "Наталья и Александр" у Никитских ворот в Москве приведут в порядок после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Продолжаем готовить столичные фонтаны к открытию сезона... Прямо сейчас приводим в порядок фонтан-ротонду "Наталья и Александр" у Никитских ворот. Промоем колонны ротонды, скульптуры, гранитный постамент, чашу и парапеты фонтана. На все элементы фонтана сначала наносим щетками моющее средство, после смываем его водой под давлением", - говорится в сообщении.Отмечается, что в работах задействованы бригада из пяти специалистов и поливомоечная техника. На полную промывку сооружения потребуется несколько часов.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва