https://ria.ru/20220419/finlyandiya-1784331505.html

Финляндия закрыла КПП для грузоперевозок на границе с Россией

Финляндия закрыла КПП для грузоперевозок на границе с Россией - РИА Новости, 19.04.2022

Финляндия закрыла КПП для грузоперевозок на границе с Россией

Погранпереход "Париккала" на финско-российской границе, используемый только для грузоперевозок без возможности передвижения пассажирского трафика, закрыт,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:19

2022-04-19T16:19

2022-04-19T16:19

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр — РИА Новости. Погранпереход "Париккала" на финско-российской границе, используемый только для грузоперевозок без возможности передвижения пассажирского трафика, закрыт, сообщает во вторник Пограничная охрана Финляндии."Пограничные комиссары региона Юго-Восточной Финляндии и Выборгского района (Ленинградской области, России) договорились приостановить движение через временный пограничный переход в Париккала с 19.04.2022 до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.Уточняется, что из-за санкций, введенных Европейским союзом против России, движение транспорта на КПП "Париккала" почти полностью прекратилось. КПП "Париккала" имеет в текущий момент статус "временного пункта пропуска".Правительство России начиная с 2015 года неоднократно обращалось к финской стороне с просьбой открыть пункт пропуска Сювяоро-Париккала для международного движения. Последний раз дипломаты двух стран обменивались нотами по этой теме в 2017 году. Финские власти отмечают, что недалеко от Париккалы находятся два международных пункта пропуска – МАПП "Ниирала" в Тохмаярви и МАПП "Иматра", а также отмечают, что для МАПП необходимо строительство новых зданий, сооружений, парковок и подъездных путей, что по состоянию на 2019 год было нецелесообразно.

https://ria.ru/20220412/finlyandiya-1783166162.html

https://ria.ru/20220411/ermitazh-1782899388.html

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Ольга Маркова

в мире, россия, выборгский район, ленинградская область, хельсинки