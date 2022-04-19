https://ria.ru/20220419/feyki-1784260951.html

Общественная палата заявила о пяти миллионах фейках об операции в Донбассе

Общественная палата заявила о пяти миллионах фейках об операции в Донбассе - РИА Новости, 19.04.2022

Общественная палата заявила о пяти миллионах фейках об операции в Донбассе

С начала года выявлено уже 5 миллионов фейков о специальной военной операции РФ на Украине, сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:54

2022-04-19T11:54

2022-04-19T12:09

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александр малькевич

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. С начала года выявлено уже 5 миллионов фейков о специальной военной операции РФ на Украине, сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Владимир Лаврентьев

россия, александр малькевич, владимир путин, донбасс, украина, цензура, общественная палата рф, в мире, общество