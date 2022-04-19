11:54 19.04.2022 (обновлено: 12:09 19.04.2022)
Общественная палата заявила о пяти миллионах фейках об операции в Донбассе
Член ОП Малькевич: с начала года выявили пять миллионов фейков об операции в Донбассе
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. С начала года выявлено уже 5 миллионов фейков о специальной военной операции РФ на Украине, сообщил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Верить нужно только проверенным источникам… В этом году 5 миллионов фейков уже распространено по России в связи со специальной военной операцией. Это идёт такой вал, …идёт тотальный прессинг",- сказал Малькевич на первом историческом форуме "Сила - в правде!".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.