https://ria.ru/20220419/evakuatsiya-1784228416.html

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 569 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 569 человек - РИА Новости, 19.04.2022

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 569 человек

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуированы за сутки 569 человек, включая 98 детей, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой народной... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:39

2022-04-19T09:39

2022-04-19T09:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

мариуполь

донецкая народная республика

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуированы за сутки 569 человек, включая 98 детей, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."За минувшие сутки, с 08.00 18 апреля до 08.00 19 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 569 человек, включая 98 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 19 945 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

украина

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, мариуполь, донецкая народная республика, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, россия