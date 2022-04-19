https://ria.ru/20220419/embargo-1784210823.html
"Живые позавидуют мертвым": в Чехии испугались эмбарго на российский газ
"Живые позавидуют мертвым": в Чехии испугались эмбарго на российский газ - РИА Новости, 19.04.2022
"Живые позавидуют мертвым": в Чехии испугались эмбарго на российский газ
В случае введения эмбарго на российский газ большинство жителей Чехии замерзнут следующей зимой, а к осени остановится основная часть чешской промышленности,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T02:34
2022-04-19T02:34
2022-04-19T02:34
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В случае введения эмбарго на российский газ большинство жителей Чехии замерзнут следующей зимой, а к осени остановится основная часть чешской промышленности, заявил в беседе с газетой Parlamentní listy эксперт по энергетике Иван Новески.По его мнению, такой сценарий приведет к прекращению работы многих предприятий, в том числе заводов по производству автомобилей и стекла. Это, считает он, спровоцирует рекордную безработицу в стране. Также отказ от поставок из природного газа из России грозит остановкой чешского транспорта и "полным коллапсом всего государства".Как пояснял собеседник газеты, также прекращение импорта российского газа сделает невозможным производство удобрений."Без удобрений не будет урожая, а без урожая нечего будет есть. В буквальном смысле! Какое-то время избранные, наверное, выживут за счет запасов, но для производства и переработки большинства продуктов питания тоже нужен газ", — отметил эксперт.Новески уверен, что призывать к немедленному эмбарго на голубое топливо из России могут "либо сумасшедшие, либо преступники".Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан некоторых стран ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, украина, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, чехия, в мире
"Живые позавидуют мертвым": в Чехии испугались эмбарго на российский газ
Эксперт Новески: большинство чехов замерзнут следующей зимой при эмбарго на российский газ
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
В случае введения эмбарго на российский газ большинство жителей Чехии замерзнут следующей зимой, а к осени остановится основная часть чешской промышленности, заявил в беседе с газетой Parlamentní listy
эксперт по энергетике Иван Новески.
По его мнению, такой сценарий приведет к прекращению работы многих предприятий, в том числе заводов по производству автомобилей и стекла. Это, считает он, спровоцирует рекордную безработицу в стране. Также отказ от поставок из природного газа из России грозит остановкой чешского транспорта и "полным коллапсом всего государства".
"При остановке поставок российского газа, от которого мы вот уже 50 лет практически на сто процентов зависим, следующей зимой большинство чешских граждан замерзнут. Возможно, их сочтут счастливчиками, потому что может прийти день, когда живые позавидуют мертвым. Ведь еще до зимы большая часть пока работающей промышленности остановится", — предположил Новески.
Как пояснял собеседник газеты, также прекращение импорта российского газа сделает невозможным производство удобрений.
"Без удобрений не будет урожая, а без урожая нечего будет есть. В буквальном смысле! Какое-то время избранные, наверное, выживут за счет запасов, но для производства и переработки большинства продуктов питания тоже нужен газ", — отметил эксперт.
Новески уверен, что призывать к немедленному эмбарго на голубое топливо из России
могут "либо сумасшедшие, либо преступники".
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине
. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы
, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом Европа
столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан некоторых стран ЕС
.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>