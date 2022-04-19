https://ria.ru/20220419/embargo-1784210823.html

"Живые позавидуют мертвым": в Чехии испугались эмбарго на российский газ

"Живые позавидуют мертвым": в Чехии испугались эмбарго на российский газ - РИА Новости, 19.04.2022

"Живые позавидуют мертвым": в Чехии испугались эмбарго на российский газ

В случае введения эмбарго на российский газ большинство жителей Чехии замерзнут следующей зимой, а к осени остановится основная часть чешской промышленности,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T02:34

2022-04-19T02:34

2022-04-19T02:34

экономика

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евросоюз

санкции в отношении россии

чехия

в мире

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В случае введения эмбарго на российский газ большинство жителей Чехии замерзнут следующей зимой, а к осени остановится основная часть чешской промышленности, заявил в беседе с газетой Parlamentní listy эксперт по энергетике Иван Новески.По его мнению, такой сценарий приведет к прекращению работы многих предприятий, в том числе заводов по производству автомобилей и стекла. Это, считает он, спровоцирует рекордную безработицу в стране. Также отказ от поставок из природного газа из России грозит остановкой чешского транспорта и "полным коллапсом всего государства".Как пояснял собеседник газеты, также прекращение импорта российского газа сделает невозможным производство удобрений."Без удобрений не будет урожая, а без урожая нечего будет есть. В буквальном смысле! Какое-то время избранные, наверное, выживут за счет запасов, но для производства и переработки большинства продуктов питания тоже нужен газ", — отметил эксперт.Новески уверен, что призывать к немедленному эмбарго на голубое топливо из России могут "либо сумасшедшие, либо преступники".Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые в первую очередь затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что привело к недовольству граждан некоторых стран ЕС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220416/elektrichestvo-1783842304.html

https://ria.ru/20220411/inflyatsiya-1782875618.html

https://ria.ru/20220413/embargo-1783390845.html

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экономика, европа, украина, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, чехия, в мире