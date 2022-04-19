https://ria.ru/20220419/ekonomika-1784320441.html
Российская экономика выдержала первый удар санкций, заявил Решетников
Российская экономика выдержала первый удар санкций, заявил Решетников - РИА Новости, 19.04.2022
Российская экономика выдержала первый удар санкций, заявил Решетников
Российская экономика справляется под ударами санкций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:44
2022-04-19T15:44
2022-04-19T16:03
россия
максим решетников
экономика
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская экономика справляется под ударами санкций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Он отметил, что "во многом это результат тех мер, которые были оперативно приняты и реализованы"."На сегодняшний момент план первоочередных действий насчитывает почти 250 мер, из которых по 193 мерам подготовлены и приняты все необходимые решения", - добавил министр.
https://ria.ru/20220419/gruzoviki-1784259591.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим решетников, экономика, санкции, санкции в отношении россии
15:44 19.04.2022 (обновлено: 16:03 19.04.2022)
Российская экономика выдержала первый удар санкций, заявил Решетников
Глава Минэкономразвития Решетников: российская экономика выдержала первый удар санкций