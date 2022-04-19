https://ria.ru/20220419/ekonomika-1784320441.html

Российская экономика выдержала первый удар санкций, заявил Решетников

Российская экономика выдержала первый удар санкций, заявил Решетников - РИА Новости, 19.04.2022

Российская экономика выдержала первый удар санкций, заявил Решетников

Российская экономика справляется под ударами санкций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:44

2022-04-19T15:44

2022-04-19T16:03

россия

максим решетников

экономика

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/07/1753503203_0:1532:2047:2683_1920x0_80_0_0_91a870586fe97cc9a882f9d9a54f0828.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская экономика справляется под ударами санкций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Он отметил, что "во многом это результат тех мер, которые были оперативно приняты и реализованы"."На сегодняшний момент план первоочередных действий насчитывает почти 250 мер, из которых по 193 мерам подготовлены и приняты все необходимые решения", - добавил министр.

https://ria.ru/20220419/gruzoviki-1784259591.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, максим решетников, экономика, санкции, санкции в отношении россии