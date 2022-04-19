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Российская экономика выдержала первый удар санкций, заявил Решетников - РИА Новости, 19.04.2022
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Российская экономика выдержала первый удар санкций, заявил Решетников
Российская экономика выдержала первый удар санкций, заявил Решетников - РИА Новости, 19.04.2022
Российская экономика выдержала первый удар санкций, заявил Решетников
Российская экономика справляется под ударами санкций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:44
2022-04-19T16:03
россия
максим решетников
экономика
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская экономика справляется под ударами санкций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Он отметил, что "во многом это результат тех мер, которые были оперативно приняты и реализованы"."На сегодняшний момент план первоочередных действий насчитывает почти 250 мер, из которых по 193 мерам подготовлены и приняты все необходимые решения", - добавил министр.
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россия, максим решетников, экономика, санкции, санкции в отношении россии
15:44 19.04.2022 (обновлено: 16:03 19.04.2022)
 
Российская экономика выдержала первый удар санкций, заявил Решетников

Глава Минэкономразвития Решетников: российская экономика выдержала первый удар санкций

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская экономика справляется под ударами санкций, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
"Экономика выдержала первый удар санкций, мы получили необходимое время на перестройку производственных цепочек, логистики и на структурные изменения в экономике", - сказал Решетников.
Он отметил, что "во многом это результат тех мер, которые были оперативно приняты и реализованы".
"На сегодняшний момент план первоочередных действий насчитывает почти 250 мер, из которых по 193 мерам подготовлены и приняты все необходимые решения", - добавил министр.
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РоссияМаксим РешетниковЭкономикаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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