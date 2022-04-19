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Отказа от ЕГЭ в текущем году не будет, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.04.2022
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Отказа от ЕГЭ в текущем году не будет, заявили в Госдуме
Отказа от ЕГЭ в текущем году не будет, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.04.2022
Отказа от ЕГЭ в текущем году не будет, заявили в Госдуме
Отказа от Единого госэкзамена в текущем году не будет, сообщила председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:11
2022-04-19T13:12
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
сергей миронов
анзор музаев
госдума рф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Отказа от Единого госэкзамена в текущем году не будет, сообщила председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина."Во всяком случае изначально мы высказывали позицию о добровольности ЕГЭ, но даже сейчас все-таки профильное министерство эту позицию не поддерживает. И в текущем году отказа от Единого госэкзамена не будет", - сказала Останина на пресс-конференции "Как изменится образование в России?".Ранее глава думской фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов заявил о наличии дефицита офисной бумаги, который, по его словам, может привести к срывам сдачи ЕГЭ. Поэтому, предложил парламентарий, в этом году стоит провести вступительную кампанию на основе обычных экзаменов, а ЕГЭ сделать добровольным.В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году полностью обеспечено бумагой и другими расходными материалами и состоится в срок.Основной период ЕГЭ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля. Досрочный период ЕГЭ 2022 года прошел в штатном режиме, без организационно-технологических сбоев.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, сергей миронов, анзор музаев, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
13:11 19.04.2022 (обновлено: 13:12 19.04.2022)
 
Отказа от ЕГЭ в текущем году не будет, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы Останина: отказа от Единого госэкзамена в текущем году не будет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк ЕГЭ по информатике
 ЕГЭ по информатике - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Отказа от Единого госэкзамена в текущем году не будет, сообщила председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
"Во всяком случае изначально мы высказывали позицию о добровольности ЕГЭ, но даже сейчас все-таки профильное министерство эту позицию не поддерживает. И в текущем году отказа от Единого госэкзамена не будет", - сказала Останина на пресс-конференции "Как изменится образование в России?".
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В Рособрнадзоре заявили, что менять расписание ЕГЭ не планируется
Ранее глава думской фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов заявил о наличии дефицита офисной бумаги, который, по его словам, может привести к срывам сдачи ЕГЭ. Поэтому, предложил парламентарий, в этом году стоит провести вступительную кампанию на основе обычных экзаменов, а ЕГЭ сделать добровольным.
В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году полностью обеспечено бумагой и другими расходными материалами и состоится в срок.
Основной период ЕГЭ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля. Досрочный период ЕГЭ 2022 года прошел в штатном режиме, без организационно-технологических сбоев.
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияСергей МироновАнзор МузаевГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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