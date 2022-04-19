https://ria.ru/20220419/ege-1784284176.html

Отказа от ЕГЭ в текущем году не будет, заявили в Госдуме

Отказа от ЕГЭ в текущем году не будет, заявили в Госдуме - РИА Новости, 19.04.2022

Отказа от ЕГЭ в текущем году не будет, заявили в Госдуме

Отказа от Единого госэкзамена в текущем году не будет, сообщила председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:11

2022-04-19T13:11

2022-04-19T13:12

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

сергей миронов

анзор музаев

госдума рф

социальный навигатор

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Отказа от Единого госэкзамена в текущем году не будет, сообщила председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина."Во всяком случае изначально мы высказывали позицию о добровольности ЕГЭ, но даже сейчас все-таки профильное министерство эту позицию не поддерживает. И в текущем году отказа от Единого госэкзамена не будет", - сказала Останина на пресс-конференции "Как изменится образование в России?".Ранее глава думской фракции "Справедливая Россия – За Правду" Сергей Миронов заявил о наличии дефицита офисной бумаги, который, по его словам, может привести к срывам сдачи ЕГЭ. Поэтому, предложил парламентарий, в этом году стоит провести вступительную кампанию на основе обычных экзаменов, а ЕГЭ сделать добровольным.В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году полностью обеспечено бумагой и другими расходными материалами и состоится в срок.Основной период ЕГЭ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля. Досрочный период ЕГЭ 2022 года прошел в штатном режиме, без организационно-технологических сбоев.

https://sn.ria.ru/20220412/ege-1783114380.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, сергей миронов, анзор музаев, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование