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Эксперт оценил шансы Киева в битве за Донбасс

Эксперт оценил шансы Киева в битве за Донбасс - РИА Новости, 19.04.2022

Эксперт оценил шансы Киева в битве за Донбасс

Перспектив победить в битве за Донбасс у Киева нет, спецоперация вступила в активную фазу и может закончиться через 10-14 дней, заявил РИА Новости российский... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:19

2022-04-19T11:19

2022-04-19T11:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

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донбасс

украина

киев

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Перспектив победить в битве за Донбасс у Киева нет, спецоперация вступила в активную фазу и может закончиться через 10-14 дней, заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.Ранее Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс уже началась."Шанса на перелом у Украины нет. Они собираются отбиваться, стратегия очень четкая - затянуть переговоры, армию переоснастить. Они надеялись, что та группировка, которая находится в районе Краматорска и Славянска, будет перевооружена, и она должна устоять. Но, на наш взгляд, у них перспективы нет", - сказал он.Суздальцев добавил, что спецоперация вступила в активную фазу, и если войска ДНР при поддержке России смогут продавить эту группировку, спецоперация по освобождению Донбасса может закончиться через 10-14 дней."По примерным расчетам, если мы начинаем активную фазу, закончится спецоперация через 10-14 дней, территории западнее Донецка, к северо-западу от (разрушенного донецкого) аэропорта будут освобождены. Перспектив у Украины нет, сейчас для нас это вопрос решения проблемы, кризиса. Мы должны выйти на новый уровень переговоров с Киевом и выйти на какие-то соглашения, которые нас устраивают. С вечера воскресенья у нас началась вторая фаза", - подчеркнул эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, владимир путин, донбасс, украина, киев, признание днр и лнр в россии