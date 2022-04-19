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Эксперт оценил шансы Киева в битве за Донбасс - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/donbass-1784251715.html
Эксперт оценил шансы Киева в битве за Донбасс
Эксперт оценил шансы Киева в битве за Донбасс - РИА Новости, 19.04.2022
Эксперт оценил шансы Киева в битве за Донбасс
Перспектив победить в битве за Донбасс у Киева нет, спецоперация вступила в активную фазу и может закончиться через 10-14 дней, заявил РИА Новости российский... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:19
2022-04-19T11:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир путин
донбасс
украина
киев
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Перспектив победить в битве за Донбасс у Киева нет, спецоперация вступила в активную фазу и может закончиться через 10-14 дней, заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.Ранее Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс уже началась."Шанса на перелом у Украины нет. Они собираются отбиваться, стратегия очень четкая - затянуть переговоры, армию переоснастить. Они надеялись, что та группировка, которая находится в районе Краматорска и Славянска, будет перевооружена, и она должна устоять. Но, на наш взгляд, у них перспективы нет", - сказал он.Суздальцев добавил, что спецоперация вступила в активную фазу, и если войска ДНР при поддержке России смогут продавить эту группировку, спецоперация по освобождению Донбасса может закончиться через 10-14 дней."По примерным расчетам, если мы начинаем активную фазу, закончится спецоперация через 10-14 дней, территории западнее Донецка, к северо-западу от (разрушенного донецкого) аэропорта будут освобождены. Перспектив у Украины нет, сейчас для нас это вопрос решения проблемы, кризиса. Мы должны выйти на новый уровень переговоров с Киевом и выйти на какие-то соглашения, которые нас устраивают. С вечера воскресенья у нас началась вторая фаза", - подчеркнул эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
донбасс
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, донбасс, украина, киев, признание днр и лнр в россии
11:19 19.04.2022
 
Эксперт оценил шансы Киева в битве за Донбасс

Эксперт Суздальцев считает, что у Киева нет шансов на победу в битве за Донбасс

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Перспектив победить в битве за Донбасс у Киева нет, спецоперация вступила в активную фазу и может закончиться через 10-14 дней, заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс уже началась.
"Шанса на перелом у Украины нет. Они собираются отбиваться, стратегия очень четкая - затянуть переговоры, армию переоснастить. Они надеялись, что та группировка, которая находится в районе Краматорска и Славянска, будет перевооружена, и она должна устоять. Но, на наш взгляд, у них перспективы нет", - сказал он.
Суздальцев добавил, что спецоперация вступила в активную фазу, и если войска ДНР при поддержке России смогут продавить эту группировку, спецоперация по освобождению Донбасса может закончиться через 10-14 дней.
"По примерным расчетам, если мы начинаем активную фазу, закончится спецоперация через 10-14 дней, территории западнее Донецка, к северо-западу от (разрушенного донецкого) аэропорта будут освобождены. Перспектив у Украины нет, сейчас для нас это вопрос решения проблемы, кризиса. Мы должны выйти на новый уровень переговоров с Киевом и выйти на какие-то соглашения, которые нас устраивают. С вечера воскресенья у нас началась вторая фаза", - подчеркнул эксперт.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Удар "Аллигатора": работа российских вертолетов на Украине
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

К военной спецоперации на Украине Россия привлекла практически все виды войск.

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
1 из 10

К военной спецоперации на Украине Россия привлекла практически все виды войск.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Отечественные ВКС с первых дней операции завоевали безоговорочное превосходство в воздухе.

Вертолет Ми-8МТВ (слева) и ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
2 из 10

Отечественные ВКС с первых дней операции завоевали безоговорочное превосходство в воздухе.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

По сухопутным подразделениям работают современные ударные вертолеты.

Военный летчик в кабине ударного вертолета Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
3 из 10

По сухопутным подразделениям работают современные ударные вертолеты.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
4 из 10

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Вертолеты с воздуха поддерживают наземную группировку войск: сопровождают колонны, доставляют десант и грузы.

Ударный вертолет Ка-52 ВКС России отправляется на боевое задание с полевого аэродрома ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
5 из 10

Вертолеты с воздуха поддерживают наземную группировку войск: сопровождают колонны, доставляют десант и грузы.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кроме того, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" начали совершать боевые вылеты.

Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
6 из 10

Кроме того, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" начали совершать боевые вылеты.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

Вертолет Ми-8МТВ (слева) и ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
7 из 10

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Надежность и маневренность машины не раз спасали жизнь экипажу и помогали уйти от ответных выстрелов.

Работа экипажей вертолётов по прикрытию и сопровождению колонн на Харьковском направление спецоперации
8 из 10

Надежность и маневренность машины не раз спасали жизнь экипажу и помогали уйти от ответных выстрелов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
9 из 10

Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме.

Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
10 из 10

Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

К военной спецоперации на Украине Россия привлекла практически все виды войск.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

Отечественные ВКС с первых дней операции завоевали безоговорочное превосходство в воздухе.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

По сухопутным подразделениям работают современные ударные вертолеты.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 10

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

Вертолеты с воздуха поддерживают наземную группировку войск: сопровождают колонны, доставляют десант и грузы.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 10

Кроме того, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" начали совершать боевые вылеты.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 10

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

Надежность и маневренность машины не раз спасали жизнь экипажу и помогали уйти от ответных выстрелов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 10

Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 10

Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме.

© РИА Новости
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