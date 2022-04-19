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Пушилин прокомментировал запрос Розовского района Запорожья о присоединении - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/dnr-1784379298.html
Пушилин прокомментировал запрос Розовского района Запорожья о присоединении
Пушилин прокомментировал запрос Розовского района Запорожья о присоединении - РИА Новости, 19.04.2022
Пушилин прокомментировал запрос Розовского района Запорожья о присоединении
Запрос жителей Розовского района Запорожской области о временном присоединении к Донецкой Народной республике не останется без внимания, заявил глава ДНР Денис... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T20:46
2022-04-19T21:33
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Запрос жителей Розовского района Запорожской области о временном присоединении к Донецкой Народной республике не останется без внимания, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия 24".По его словам, подобные вопросы, с учетом того, что ДНР признана в конституционных границах, будет решаться позже."Мы окажем всецелую поддержку. Поддержку не только в восстановлении экономических связей, что уже на данный момент происходит, поддержку не только в восстановлении мобильной связи, интернета, что на данный момент реализовано, но, безусловно, мы окажем поддержку в возобновлении выплат пенсий, социальных пособий, выстраивании административного управления, то есть зарплат бюджетникам, безусловно, там должна работать полноценно медицинская служба, спасатели, правоохранительные органы", — пояснил Пушилин.Он добавил, что ДНР начнет с оказания всецелой поддержки, а затем будет "смотреть, как будет развиваться ситуация". "Но люди точно не будут брошены", — заключил глава республики.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/kolonna-1783444228.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
20:46 19.04.2022 (обновлено: 21:33 19.04.2022)
 
Пушилин прокомментировал запрос Розовского района Запорожья о присоединении

Пушилин пообещал рассмотреть запрос жителей Розовского района о присоединении к ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Запрос жителей Розовского района Запорожской области о временном присоединении к Донецкой Народной республике не останется без внимания, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия 24".

"Это не первое обращение. Но точно первое публичное и столь рьяное обращение, что заслуживает особого уважения, это своеобразный гражданский подвиг. Люди действительно натерпелись за все эти восемь лет, люди устали от нацистского режима, и они хотят изменений в положительную сторону", — сказал он.

По его словам, подобные вопросы, с учетом того, что ДНР признана в конституционных границах, будет решаться позже.
"Мы окажем всецелую поддержку. Поддержку не только в восстановлении экономических связей, что уже на данный момент происходит, поддержку не только в восстановлении мобильной связи, интернета, что на данный момент реализовано, но, безусловно, мы окажем поддержку в возобновлении выплат пенсий, социальных пособий, выстраивании административного управления, то есть зарплат бюджетникам, безусловно, там должна работать полноценно медицинская служба, спасатели, правоохранительные органы", — пояснил Пушилин.
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Он добавил, что ДНР начнет с оказания всецелой поддержки, а затем будет "смотреть, как будет развиваться ситуация".
"Но люди точно не будут брошены", — заключил глава республики.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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