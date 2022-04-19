https://ria.ru/20220419/dnr-1784368250.html

Украинские войска за сутки выпустили более ста снарядов по территории ДНР

Украинские войска за сутки выпустили более ста снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 19.04.2022

Украинские войска за сутки выпустили более ста снарядов по территории ДНР

Украинские войска с начала суток выпустили более ста снарядов и мин по территории ДНР, в том числе из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", заявила... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T19:18

2022-04-19T19:18

2022-04-19T19:18

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774006281_0:187:3308:2048_1920x0_80_0_0_b6af499b67ef7a997874f15f3569e16a.jpg

ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более ста снарядов и мин по территории ДНР, в том числе из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", заявила Народная милиция ДНР."С начала текущих суток противник выпустил более ста снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.Отмечается, что под обстрелы попали районы пяти населённых пунктов республики."В результате украинской агрессии четверо мирных жителей получили ранения. Повреждены два жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры", - отмечается в сообщении.Кроме того, военнослужащие Донецкой народной республики уничтожили с начала суток 27 украинских националистов, заявили во вторник в Народной милиции ДНР."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 27 украинских националистов, два бронетранспортёра, три огневые позиции 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 и одно грузовое транспортное средство. Захвачены один бронетранспортер и два грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Двое военнослужащих сил ДНР погибли за минувшие сутки, 17 получили ранения, говорится в заявлении Народной милиции ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость двое защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 17 получили ранения", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784366626.html

https://ria.ru/20220419/ssha-1784345831.html

россия

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, донецкая народная республика