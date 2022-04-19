https://ria.ru/20220419/dnr-1784243132.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 67 украинских националистов

Силы ДНР за сутки уничтожили 67 украинских националистов - РИА Новости, 19.04.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 67 украинских националистов

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 67 украинских националистов и два бронетранспортёра. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:45

2022-04-19T10:45

2022-04-19T10:57

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 67 украинских националистов и два бронетранспортёра."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 67 украинских националистов, два бронетранспортёра, две огневые позиции 120-миллиметровых миномётов и два грузовых транспортных средства", - сообщила народная милиция в своем Telegram-канале.Кроме того, сообщается, что силы ДНР захватили одну БМП и одну 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика".Народная милиция ДНР сообщает, что украинские войска за сутки выпустили по городам республики 217 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня "Град", 152 и 122-миллиметровой ствольной артиллерии и миномётов калибра 120 и 82 миллиметра. При обстрелах украинскими войсками получили ранения 18 мирных жителей, в том числе один ребёнок.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/delo-1784231715.html

https://ria.ru/20220418/dnr-1784202801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, владимир путин, донбасс