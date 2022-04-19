https://ria.ru/20220419/dnr-1784232139.html
Более 200 снарядов прилетело на территорию ДНР со стороны Украины за сутки
Более 200 снарядов прилетело на территорию ДНР со стороны Украины за сутки - РИА Новости, 19.04.2022
Более 200 снарядов прилетело на территорию ДНР со стороны Украины за сутки
Ситуация в ДНР остается сложной, за минувшие сутки на территорию республики прилетело более 200 украинских снарядов, 18 человек, в том числе один ребенок,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:01
2022-04-19T10:01
2022-04-19T10:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ситуация в ДНР остается сложной, за минувшие сутки на территорию республики прилетело более 200 украинских снарядов, 18 человек, в том числе один ребенок, получили ранения, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Ситуация у нас не поменялась, она очень сложная. Каждый день применяются "Грады"... минометы. За минувшие сутки больше 200 снарядов прилетело, опять есть пострадавшие, есть пострадавшие дети. Вот 18 человек получили ранения, один из них ребенок", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, эдуард басурин
Более 200 снарядов прилетело на территорию ДНР со стороны Украины за сутки
Басурин: более 200 снарядов прилетело на территорию ДНР со стороны Украины за сутки