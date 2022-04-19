https://ria.ru/20220419/disney-1784183028.html

Деньги не пахнут: Disney уродует детей ради бизнеса

Деньги не пахнут: Disney уродует детей ради бизнеса - РИА Новости, 19.04.2022

Деньги не пахнут: Disney уродует детей ради бизнеса

То, что корпорация Disney прекратила всю и всяческую работу в России, не такая уж новость среди прочих подобных. А вот то, будто в самих США диснеевцы готовы... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T08:00

2022-04-19T08:00

2022-04-19T08:02

авторы

сша

флорида

калифорния

дональд трамп

walt disney animation studios

the walt disney company

disney world

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То, что корпорация Disney прекратила всю и всяческую работу в России, не такая уж новость среди прочих подобных. А вот то, будто в самих США диснеевцы готовы прекратить всю и всяческую работу как минимум в двух штатах, это знаете, на что похоже?На классическое объяснение начинающим журналистам, в чем разница между новостью и сенсацией. Если собака укусила человека — это новость, и довольно мелкая. Но если человек укусил собаку…Не будем сосредотачиваться на мысли о том, может ли американская корпорация подвергнуть санкциям отдельные штаты и как это будет выглядеть в техническом отношении. В нынешней истории нам важно не то, что американцы делают, а что они говорят. А говорят они много и хорошо, особенно в Техасе и Флориде, где местные губернаторы Грег Эбботт и Рон Десантис очень хотят стать президентами США (пусть и под общим идейно-пропагандистским прикрытием божества по имени Дональд Трамп). И оба губернатора не то чтобы напали на Disney — на самом деле все наоборот (о чем чуть ниже). Но они продвигают или уже продвинули местные законы и правила, несовместимые с нынешней идеологией, да что там — с миссией и продукцией голливудского гиганта.Во Флориде новый закон запрещает учителям обсуждать с учениками вопросы секса (на самом деле — сексуальной ориентации, то есть гомосексуализма) минимум до четвертого класса. В Техасе формально слегка о другом, хотя фактически о том же: там родители, которые помогают своим детям сменить пол, теперь могут быть обвинены в жестоком обращении с несовершеннолетними.Получается, что Disney, который мы потеряли, оказался жертвой этих законов. Ведь их дух прямо противоречит курсу, принятому этой специализирующейся на детских фильмах корпорации. Курс называется "Придумать заново завтрашний день". Придумывается у них вот что: к концу года не менее половины всех персонажей новых мультиков и прочих фильмов должны будут относиться к секс-меньшинствам (квота, а как же!). В общем, не кино, а сплошной гей-парад.Далее, в Диснейлендах по всему миру больше нет звуковой трансляции, начинающейся со слов "мальчики и девочки" или "дамы и господа", а есть "друзья" и "мечтатели". Бесполые или не решившие, кто они. Такая у юного поколения теперь должна быть мечта.Дорогу к нынешним реформам детская "фабрика грез" прошла длинную. Можно вспомнить, как она начала переснимать свою классику: и вот в недавно вышедших подростковых фильмах всякие Белоснежки, вместо того чтобы ждать принца, брали в руки меч и крушили автократов и врагов демократии, только брызги летели. При этом их лица с каждым годом оказывались все менее белыми и снежными, заметно темнели, пока Русалочка, скажем, не стала откровенно черной. Тоже, наверное, ввели квоты — расовые, это в Америке острая тема.Но дальше все стало хуже. И вот теперь известный спортивный комментатор Джейсон Уитлок (а он долго работал в соответствующем подразделении Disney) , обвиняет корпорацию в том, будто она лет тридцать "феминизировала" спорт, навязывала всему миру "матриархат", что привело к убийству мужчин.Он, конечно, имеет в виду убийство мужественности как явления: женщина на экране теперь должна быть Белоснежкой с окровавленным мечом или мускулистой атлеткой (и еще надо разобраться, какого оно пола), а мужчина чем-то бледным и ни на что не годным.Вообще-то здесь одна из самых острых тем сегодняшней Америки. Звучат даже и вот какие мнения (под характерным заголовком "У войны против детей есть объяснение"): "Хотя Disney и снимает еще что-то для малышей, ключевая часть его доходов обеспечивается другими людьми — это "переростки из сломанных семей, рано приобщившиеся к сексу, которые спешат прислониться к левацким утопиям и фантазиям; им хочется стать кем-то — и убежать от этого кого-то. Корпорация работает не для детей, а для сломанных взрослых. И вполне естественно, что Disney хотел бы создать больше сломанных взрослых, чтобы поддержать свою бизнес-модель". Интересно, а если это правда?В общем, понятно, каких новых сокровищ мировой культуры лишились дети России из-за того, что диснеевцы мощно поддержали Киев и отсюда ушли. Но мы обещали рассказать, кто на кого напал в истории как минимум с законом о четвероклашках во Флориде.Кто-то может подумать, что республиканцы из двух упомянутых и прочих штатов не ограничились критикой взбесившихся кинонаставников младенчества, а начали их как-то запрещать и ограничивать, то есть это власти штатов напали на Disney. Вот и СМИ демократов уже месяц с презрением говорят об "одержимости" своих идейных противников и их ненависти к детскому кино. Хотят ли республиканцы вытеснить Disney из США или своих штатов? Хотят, но не нападают, а только говорят.Напали же диснеевцы. Или попытались это сделать. В корпорации начался бунт против ее нынешнего руководства: Кэри Берк, Роберта Чапека и прочих. Трудно сказать, сколько из двухсот с лишним тысяч работников всерьез бились в гневной истерике, а сколько боялись им возразить. Но в целом они коллективно и массово объявили бойкот и отмену собственным начальникам за то, что те слабо сопротивляются зверским законам неправильных штатов. И они начали сопротивляться пожестче, сообщать всем, что цель корпорации — отмена этих законов. Как это можно сделать и удастся ли заявить, что Disney каким-то образом прекращает свою деятельность или показ продукции на означенных территориях, — вопрос сложный.Но все это в целом типичная Калифорния (где размещается центр компании). Настоящая Калифорния, которой мало того, что она сама придумывает все новые гадости, ей еще надо навязывать их всем остальным.Тут можно покинуть сферу изящных искусств и сказать пару слов о мясе. В Калифорнии принят закон: там нельзя продавать свинину, если свинья содержалась в негуманных условиях. Но проблема в том, что свиней в штате не выращивают вообще, и тут возник типично американский скандал на тему демократов и Калифорнии в целом: когда они диктуют всей Америке, как ей выращивать свиней и какое она должна смотреть кино. А если собственные начальники делают это вяло, то нужно их отменить и уничтожить.Выводов здесь можно сделать множество. И насчет того, что в нынешней третьей мировой мы боремся даже не против американских ценностей — они вместе со старой продукцией Disney выкидываются в прошлое. И о том, что покидающие российский рынок бывают разными. Одни "побежали потому, что все побежали", а потом можно и вернуться. Но другие очень хорошо знают, что делают: они на войне. Войне за такие культуру и ценности, что прощаться с ними легко и приятно.

https://ria.ru/20220128/minnie-1769836879.html

https://ria.ru/20210528/disney-1734673044.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/disney-1743133585.html

https://ria.ru/20210925/isk-1751733693.html

https://ria.ru/20210903/zolushka-1748495190.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/rusalochka-1749819592.html

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

авторы, сша, флорида, калифорния, дональд трамп, walt disney animation studios, the walt disney company, disney world, disney channel (телеканал), лгбт-сообщество, трансгендер