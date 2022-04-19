03:51 19.04.2022 (обновлено: 05:50 19.04.2022)
СМИ: в России могут наладить производство деталей для иностранных самолетов
"Известия": Минпромторг думает над производством в РФ деталей для иностранных самолетов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет в небе над международным аэропортом Внуково
Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации попросило у авиаперевозчиков информацию по нужным им запчастям для изучения возможности производства запчастей иностранных самолетов в России. об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Олега Бочарова в адрес замминистра транспорта Игоря Чалика.
"Минпромторг просит прислать данные о потребностях компаний в конкретных запчастях: по каждой позиции необходимо представить ее спецификацию с указанием типа воздушного судна и условий его эксплуатации", — говорится в сообщении издания.
Помимо этого ведомство запросило не менее пяти оригинальных деталей для проведения 3D-сканирования, установления состава материала и определения прочности изделий, добавляет газета.
В письме утверждается, что сбор данных необходим для оценки возможности и целесообразности производства таких деталей и расходников в России. При этом ранее подобные письма от Минтранса не подошли Минпромторгу, потому что "они представляют собой распечатки из бухгалтерских или логистических программ", и по ним, как указывает издание, невозможно оценить возможность запуска отечественного производства.
Чалик, как сообщается в статье, уже поручил Росавиации предоставить запрашиваемую информацию Минпромторгу.
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Источники в трех авиакомпаниях рассказали изданию, что совещания по вопросу перечня необходимых деталей идут регулярно.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели новые антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиаперевозчиками. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и некоторые другие страны закрыли небо для российских самолетов.