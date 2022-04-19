https://ria.ru/20220419/detal-1784212976.html

СМИ: в России могут наладить производство деталей для иностранных самолетов

СМИ: в России могут наладить производство деталей для иностранных самолетов - РИА Новости, 19.04.2022

СМИ: в России могут наладить производство деталей для иностранных самолетов

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации попросило у авиаперевозчиков информацию по нужным им запчастям для изучения возможности производства РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T03:51

2022-04-19T03:51

2022-04-19T05:50

экономика

олег сторчевой

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации попросило у авиаперевозчиков информацию по нужным им запчастям для изучения возможности производства запчастей иностранных самолетов в России. об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо замглавы Минпромторга Олега Бочарова в адрес замминистра транспорта Игоря Чалика.Помимо этого ведомство запросило не менее пяти оригинальных деталей для проведения 3D-сканирования, установления состава материала и определения прочности изделий, добавляет газета.В письме утверждается, что сбор данных необходим для оценки возможности и целесообразности производства таких деталей и расходников в России. При этом ранее подобные письма от Минтранса не подошли Минпромторгу, потому что "они представляют собой распечатки из бухгалтерских или логистических программ", и по ним, как указывает издание, невозможно оценить возможность запуска отечественного производства.Чалик, как сообщается в статье, уже поручил Росавиации предоставить запрашиваемую информацию Минпромторгу.Источники в трех авиакомпаниях рассказали изданию, что совещания по вопросу перечня необходимых деталей идут регулярно.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели новые антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиаперевозчиками. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и некоторые другие страны закрыли небо для российских самолетов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/samolety-1783289678.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/rostekh-1784143203.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, олег сторчевой, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия