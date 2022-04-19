https://ria.ru/20220419/delo-1784318280.html

Суд рассмотрит в общем порядке дело дебоширившего в Воронеже американца

Суд рассмотрит в общем порядке дело дебоширившего в Воронеже американца - РИА Новости, 19.04.2022

Суд рассмотрит в общем порядке дело дебоширившего в Воронеже американца

Центральный районный суд Воронежа рассмотрит в общем порядке дело гражданина США Роберта Гилмана, обвиняемого в нападении на полицейского и оставленного под... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:37

2022-04-19T15:37

2022-04-19T15:37

происшествия

сша

россия

джейсон ребхольц

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97600/91/976009163_0:89:1695:1042_1920x0_80_0_0_9d85e46a5f4cef931b69acf97accd253.jpg

ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа рассмотрит в общем порядке дело гражданина США Роберта Гилмана, обвиняемого в нападении на полицейского и оставленного под стражей до 5 октября, сообщил РИА Новости представитель суда.В отношении 27-летнего Гилмана возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как ранее информировал СК РФ, 17 января американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть, где несколько раз ногой ударил полицейского. Гилмана арестовали. В начале апреля СК РФ объявил о завершении расследования по делу признавшего вину дебошира."Сегодня было первое заседание. Отложили слушание до 27 апреля, до 10.00 (мск), продлили меру пресечения ему до 5 октября. Статью не меняли, и из особого порядка (рассмотрения дела) в общий перешли", - сказал собеседник агентства.Еще до заключения в СИЗО, 20 января, Центральный райсуд по административному протоколу арестовал Гилмана на пять суток за мелкое хулиганство.Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц, дипломатическая миссия отслеживает ситуацию с Гилманом.

https://ria.ru/20220204/sud-1771119418.html

сша

россия

воронеж

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, сша, россия, джейсон ребхольц, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, воронежская область