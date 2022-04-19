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Суд рассмотрит в общем порядке дело дебоширившего в Воронеже американца
Суд рассмотрит в общем порядке дело дебоширившего в Воронеже американца - РИА Новости, 19.04.2022
Суд рассмотрит в общем порядке дело дебоширившего в Воронеже американца
Центральный районный суд Воронежа рассмотрит в общем порядке дело гражданина США Роберта Гилмана, обвиняемого в нападении на полицейского и оставленного под... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:37
2022-04-19T15:37
2022-04-19T15:37
происшествия
сша
россия
джейсон ребхольц
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа рассмотрит в общем порядке дело гражданина США Роберта Гилмана, обвиняемого в нападении на полицейского и оставленного под стражей до 5 октября, сообщил РИА Новости представитель суда.В отношении 27-летнего Гилмана возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как ранее информировал СК РФ, 17 января американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть, где несколько раз ногой ударил полицейского. Гилмана арестовали. В начале апреля СК РФ объявил о завершении расследования по делу признавшего вину дебошира."Сегодня было первое заседание. Отложили слушание до 27 апреля, до 10.00 (мск), продлили меру пресечения ему до 5 октября. Статью не меняли, и из особого порядка (рассмотрения дела) в общий перешли", - сказал собеседник агентства.Еще до заключения в СИЗО, 20 января, Центральный райсуд по административному протоколу арестовал Гилмана на пять суток за мелкое хулиганство.Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц, дипломатическая миссия отслеживает ситуацию с Гилманом.
https://ria.ru/20220204/sud-1771119418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сша, россия, джейсон ребхольц, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, воронежская область
Суд рассмотрит в общем порядке дело дебоширившего в Воронеже американца
Суд рассмотрит дело американца, напавшего на полицейского в Воронеже, в общем порядке
ВОРОНЕЖ, 19 апр - РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа рассмотрит в общем порядке дело гражданина США Роберта Гилмана, обвиняемого в нападении на полицейского и оставленного под стражей до 5 октября, сообщил РИА Новости представитель суда.
В отношении 27-летнего Гилмана возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Как ранее информировал СК РФ
, 17 января американец в пьяном виде устроил дебош в вагоне поезда, был доставлен в дежурную часть, где несколько раз ногой ударил полицейского. Гилмана арестовали. В начале апреля СК РФ объявил о завершении расследования по делу признавшего вину дебошира.
"Сегодня было первое заседание. Отложили слушание до 27 апреля, до 10.00 (мск), продлили меру пресечения ему до 5 октября. Статью не меняли, и из особого порядка (рассмотрения дела) в общий перешли", - сказал собеседник агентства.
Еще до заключения в СИЗО, 20 января, Центральный райсуд по административному протоколу арестовал Гилмана на пять суток за мелкое хулиганство.
Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь посольства США
в Москве Джейсон Ребхольц
, дипломатическая миссия отслеживает ситуацию с Гилманом.