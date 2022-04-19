https://ria.ru/20220419/delo-1784231715.html

СК завел дело на командира ВСУ из-за обстрела мирного населения в ДНР

СК завел дело на командира ВСУ из-за обстрела мирного населения в ДНР - РИА Новости, 19.04.2022

СК завел дело на командира ВСУ из-за обстрела мирного населения в ДНР

Российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении украинского командира батальона, причастного к обстрелам мирного населения в ДНР, сообщает... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:59

2022-04-19T09:59

2022-04-19T09:59

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

донбасс

горловка

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении украинского командира батальона, причастного к обстрелам мирного населения в ДНР, сообщает СК РФ.По данным следствия, 17 апреля командир 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины майор Святослав Заяц и его подчиненные произвели прицельный обстрел из минометов калибра 120 мм объектов гражданской инфраструктуры в селе Широкая Балка города Горловки. Ими было выпущено не менее 14 артиллерийских мин."Возбуждено уголовное дело в отношении… Заяца и иных лиц из состава указанного подразделения. В их действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сообщается в Telegram-канале СК.Кроме того, возбуждено еще два уголовных дела по аналогичной статье Уголовного кодекса РФ в связи с многочисленными обстрелами в Донбассе 17-18 апреля, в результате которых один человек погиб, 15 мирных жителей ранены, в их числе трое несовершеннолетних. Также от попаданий снарядов повреждено более 40 домов.Отмечается, что украинские военнослужащие обстреляли из артиллерийских орудий объекты гражданской инфраструктуры в Первомайском и Рубежном ЛНР. Две мирные жительницы 1963 и 1952 годов рождения были ранены, поврежден ряд жилых домов.

https://ria.ru/20220418/delo-1784191168.html

https://ria.ru/20220417/naemniki-1783960753.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, донбасс, горловка, в мире, происшествия, луганская народная республика, донецкая народная республика