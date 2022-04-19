СК завел дело на командира ВСУ из-за обстрела мирного населения в ДНР
Следственный комитет завел дело на командира ВСУ из-за обстрела мирного населения в ДНР
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении украинского командира батальона, причастного к обстрелам мирного населения в ДНР, сообщает СК РФ.
По данным следствия, 17 апреля командир 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины майор Святослав Заяц и его подчиненные произвели прицельный обстрел из минометов калибра 120 мм объектов гражданской инфраструктуры в селе Широкая Балка города Горловки. Ими было выпущено не менее 14 артиллерийских мин.
"Возбуждено уголовное дело в отношении… Заяца и иных лиц из состава указанного подразделения. В их действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сообщается в Telegram-канале СК.
Кроме того, возбуждено еще два уголовных дела по аналогичной статье Уголовного кодекса РФ в связи с многочисленными обстрелами в Донбассе 17-18 апреля, в результате которых один человек погиб, 15 мирных жителей ранены, в их числе трое несовершеннолетних. Также от попаданий снарядов повреждено более 40 домов.
Отмечается, что украинские военнослужащие обстреляли из артиллерийских орудий объекты гражданской инфраструктуры в Первомайском и Рубежном ЛНР. Две мирные жительницы 1963 и 1952 годов рождения были ранены, поврежден ряд жилых домов.