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СК завел дело на командира ВСУ из-за обстрела мирного населения в ДНР - РИА Новости, 19.04.2022
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СК завел дело на командира ВСУ из-за обстрела мирного населения в ДНР
СК завел дело на командира ВСУ из-за обстрела мирного населения в ДНР - РИА Новости, 19.04.2022
СК завел дело на командира ВСУ из-за обстрела мирного населения в ДНР
Российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении украинского командира батальона, причастного к обстрелам мирного населения в ДНР, сообщает... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:59
2022-04-19T09:59
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
донбасс
горловка
в мире
происшествия
луганская народная республика
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении украинского командира батальона, причастного к обстрелам мирного населения в ДНР, сообщает СК РФ.По данным следствия, 17 апреля командир 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины майор Святослав Заяц и его подчиненные произвели прицельный обстрел из минометов калибра 120 мм объектов гражданской инфраструктуры в селе Широкая Балка города Горловки. Ими было выпущено не менее 14 артиллерийских мин."Возбуждено уголовное дело в отношении… Заяца и иных лиц из состава указанного подразделения. В их действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сообщается в Telegram-канале СК.Кроме того, возбуждено еще два уголовных дела по аналогичной статье Уголовного кодекса РФ в связи с многочисленными обстрелами в Донбассе 17-18 апреля, в результате которых один человек погиб, 15 мирных жителей ранены, в их числе трое несовершеннолетних. Также от попаданий снарядов повреждено более 40 домов.Отмечается, что украинские военнослужащие обстреляли из артиллерийских орудий объекты гражданской инфраструктуры в Первомайском и Рубежном ЛНР. Две мирные жительницы 1963 и 1952 годов рождения были ранены, поврежден ряд жилых домов.
https://ria.ru/20220418/delo-1784191168.html
https://ria.ru/20220417/naemniki-1783960753.html
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, донбасс, горловка, в мире, происшествия, луганская народная республика, донецкая народная республика
09:59 19.04.2022
 
СК завел дело на командира ВСУ из-за обстрела мирного населения в ДНР

Следственный комитет завел дело на командира ВСУ из-за обстрела мирного населения в ДНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские военные следователи возбудили уголовное дело в отношении украинского командира батальона, причастного к обстрелам мирного населения в ДНР, сообщает СК РФ.
По данным следствия, 17 апреля командир 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины майор Святослав Заяц и его подчиненные произвели прицельный обстрел из минометов калибра 120 мм объектов гражданской инфраструктуры в селе Широкая Балка города Горловки. Ими было выпущено не менее 14 артиллерийских мин.
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СК возбудил дело после обстрела украинскими военными Первомайска в ЛНР
"Возбуждено уголовное дело в отношении… Заяца и иных лиц из состава указанного подразделения. В их действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - сообщается в Telegram-канале СК.
Кроме того, возбуждено еще два уголовных дела по аналогичной статье Уголовного кодекса РФ в связи с многочисленными обстрелами в Донбассе 17-18 апреля, в результате которых один человек погиб, 15 мирных жителей ранены, в их числе трое несовершеннолетних. Также от попаданий снарядов повреждено более 40 домов.
Отмечается, что украинские военнослужащие обстреляли из артиллерийских орудий объекты гражданской инфраструктуры в Первомайском и Рубежном ЛНР. Две мирные жительницы 1963 и 1952 годов рождения были ранены, поврежден ряд жилых домов.
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17 апреля, 13:21
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