https://ria.ru/20220419/defitsit-1784256904.html
Дефицита препаратов для пересадки органов в России нет, заявили в Минздраве
Дефицита препаратов для пересадки органов в России нет, заявили в Минздраве - РИА Новости, 19.04.2022
Дефицита препаратов для пересадки органов в России нет, заявили в Минздраве
Дефицита препаратов для проведения трансплантаций органов и причин для отказа в оказании такой медпомощи в России нет, заявил академик РАН, директор НМИЦ... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:38
2022-04-19T11:38
2022-04-19T11:38
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
дефицит
сергей готье
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дефицита препаратов для проведения трансплантаций органов и причин для отказа в оказании такой медпомощи в России нет, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье."Пока у нас не возникает каких-то дефицитов, и причин к отказу в оказании медицинской помощи пока мы не испытываем", - сказал Готье на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная, в том числе по лекарствам из перечня жизненно важных препаратов.
https://ria.ru/20220418/delo-1784112036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), дефицит, сергей готье
Дефицита препаратов для пересадки органов в России нет, заявили в Минздраве
Трансплантолог Минздрава Готье: дефицита препаратов для пересадки органов в России нет