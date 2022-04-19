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Дефицита препаратов для пересадки органов в России нет, заявили в Минздраве - РИА Новости, 19.04.2022
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Дефицита препаратов для пересадки органов в России нет, заявили в Минздраве
Дефицита препаратов для пересадки органов в России нет, заявили в Минздраве - РИА Новости, 19.04.2022
Дефицита препаратов для пересадки органов в России нет, заявили в Минздраве
Дефицита препаратов для проведения трансплантаций органов и причин для отказа в оказании такой медпомощи в России нет, заявил академик РАН, директор НМИЦ... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:38
2022-04-19T11:38
общество
здоровье - общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
дефицит
сергей готье
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дефицита препаратов для проведения трансплантаций органов и причин для отказа в оказании такой медпомощи в России нет, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье."Пока у нас не возникает каких-то дефицитов, и причин к отказу в оказании медицинской помощи пока мы не испытываем", - сказал Готье на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная, в том числе по лекарствам из перечня жизненно важных препаратов.
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общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), дефицит, сергей готье
11:38 19.04.2022
 
Дефицита препаратов для пересадки органов в России нет, заявили в Минздраве

Трансплантолог Минздрава Готье: дефицита препаратов для пересадки органов в России нет

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дефицита препаратов для проведения трансплантаций органов и причин для отказа в оказании такой медпомощи в России нет, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.
"Пока у нас не возникает каких-то дефицитов, и причин к отказу в оказании медицинской помощи пока мы не испытываем", - сказал Готье на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная, в том числе по лекарствам из перечня жизненно важных препаратов.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ДефицитСергей Готье
 
 
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