https://ria.ru/20220419/defitsit-1784256904.html

Дефицита препаратов для пересадки органов в России нет, заявили в Минздраве

Дефицита препаратов для пересадки органов в России нет, заявили в Минздраве - РИА Новости, 19.04.2022

Дефицита препаратов для пересадки органов в России нет, заявили в Минздраве

Дефицита препаратов для проведения трансплантаций органов и причин для отказа в оказании такой медпомощи в России нет, заявил академик РАН, директор НМИЦ... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:38

2022-04-19T11:38

2022-04-19T11:38

общество

здоровье - общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

дефицит

сергей готье

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Дефицита препаратов для проведения трансплантаций органов и причин для отказа в оказании такой медпомощи в России нет, заявил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В.И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье."Пока у нас не возникает каких-то дефицитов, и причин к отказу в оказании медицинской помощи пока мы не испытываем", - сказал Готье на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня".Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что ситуация на фармацевтическом рынке в России стабильная, в том числе по лекарствам из перечня жизненно важных препаратов.

https://ria.ru/20220418/delo-1784112036.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, здоровье - общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), дефицит, сергей готье