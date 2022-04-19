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Чешские фирмы будут ремонтировать поврежденную украинскую военную технику - РИА Новости, 19.04.2022
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Чешские фирмы будут ремонтировать поврежденную украинскую военную технику
Чешские фирмы будут ремонтировать поврежденную украинскую военную технику - РИА Новости, 19.04.2022
Чешские фирмы будут ремонтировать поврежденную украинскую военную технику
На чешских оборонных предприятиях будет ремонтироваться поврежденная военная техника украинских войск, сообщила во вторник журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:11
2022-04-19T19:11
в мире
чехия
украина
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ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. На чешских оборонных предприятиях будет ремонтироваться поврежденная военная техника украинских войск, сообщила во вторник журналистам пресс-секретарь минобороны Чехии Яна Цехмайстерова."Чешские фирмы будут заниматься ремонтом поврежденной украинской военной техники. Первым контрактом будет ремонт танков Т-64, которым займутся предприятия компании Czechoslovak Group. В последующем речь могла бы идти о ремонте бронемашин типов БРД и БРДМ, которым могли бы заняться и иные чешские фирмы", - сказала Цехмайстерова.Как сообщила во вторник журналистам глава минобороны Яна Чернохова, Чехия была первой страной, к которой официально обратились власти Украины с просьбой о сотрудничестве в ремонте поврежденной во время военных действий украинской техники. Чернохова также напомнила о том, что Чехия в последние недели направила в помощь Украине ряд военных материалов. Из соображений безопасности, министр не стала конкретизировать содержание поставок.
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в мире, чехия, украина
19:11 19.04.2022
 
Чешские фирмы будут ремонтировать поврежденную украинскую военную технику

Минобороны Чехии: чешские фирмы будут ремонтировать поврежденную украинскую военную технику

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодбитый танк ВСУ
Подбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. На чешских оборонных предприятиях будет ремонтироваться поврежденная военная техника украинских войск, сообщила во вторник журналистам пресс-секретарь минобороны Чехии Яна Цехмайстерова.
"Чешские фирмы будут заниматься ремонтом поврежденной украинской военной техники. Первым контрактом будет ремонт танков Т-64, которым займутся предприятия компании Czechoslovak Group. В последующем речь могла бы идти о ремонте бронемашин типов БРД и БРДМ, которым могли бы заняться и иные чешские фирмы", - сказала Цехмайстерова.
Как сообщила во вторник журналистам глава минобороны Яна Чернохова, Чехия была первой страной, к которой официально обратились власти Украины с просьбой о сотрудничестве в ремонте поврежденной во время военных действий украинской техники. Чернохова также напомнила о том, что Чехия в последние недели направила в помощь Украине ряд военных материалов. Из соображений безопасности, министр не стала конкретизировать содержание поставок.
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