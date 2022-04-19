https://ria.ru/20220419/chekhiya-1784367526.html

Чешские фирмы будут ремонтировать поврежденную украинскую военную технику

Чешские фирмы будут ремонтировать поврежденную украинскую военную технику - РИА Новости, 19.04.2022

Чешские фирмы будут ремонтировать поврежденную украинскую военную технику

На чешских оборонных предприятиях будет ремонтироваться поврежденная военная техника украинских войск, сообщила во вторник журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T19:11

2022-04-19T19:11

2022-04-19T19:11

в мире

чехия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776469811_36:0:1199:654_1920x0_80_0_0_10d8e7c872b32306c17db1ae79679a5c.jpg

ПРАГА, 19 апр – РИА Новости. На чешских оборонных предприятиях будет ремонтироваться поврежденная военная техника украинских войск, сообщила во вторник журналистам пресс-секретарь минобороны Чехии Яна Цехмайстерова."Чешские фирмы будут заниматься ремонтом поврежденной украинской военной техники. Первым контрактом будет ремонт танков Т-64, которым займутся предприятия компании Czechoslovak Group. В последующем речь могла бы идти о ремонте бронемашин типов БРД и БРДМ, которым могли бы заняться и иные чешские фирмы", - сказала Цехмайстерова.Как сообщила во вторник журналистам глава минобороны Яна Чернохова, Чехия была первой страной, к которой официально обратились власти Украины с просьбой о сотрудничестве в ремонте поврежденной во время военных действий украинской техники. Чернохова также напомнила о том, что Чехия в последние недели направила в помощь Украине ряд военных материалов. Из соображений безопасности, министр не стала конкретизировать содержание поставок.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784366626.html

чехия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, чехия, украина