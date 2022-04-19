https://ria.ru/20220419/bruskin-1784358652.html
В Новой Третьяковке досрочно закрылась выставка Гриши Брускина
В Новой Третьяковке досрочно закрылась выставка Гриши Брускина - РИА Новости, 19.04.2022
В Новой Третьяковке досрочно закрылась выставка Гриши Брускина
Проект русского и американского художника, лауреата премии Кандинского Гриши Брускина "Смена декораций" закрылся в Новой Третьяковке досрочно по техническим... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:31
2022-04-19T18:31
2022-04-19T18:31
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Проект русского и американского художника, лауреата премии Кандинского Гриши Брускина "Смена декораций" закрылся в Новой Третьяковке досрочно по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Третьяковской галереи.Экспозиция была расположена в девяти залах, автор поднимал темы взаимоотношений человека и социума, памяти коллективной и личной, индивидуума и власти, а также взаимодействия современного человека с культурными и религиозными традициями.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что проект закрылся якобы в связи с предписанием Минкультуры РФ завершить выставку ввиду подступивших негативных жалоб от посетителей.Григорий Брускин – художник, эссеист, автор мемуаров. Лауреат премии Кандинского, многократный участник Венецианской биеннале, живет и работает в Нью-Йорке и в Москве. Его произведения находятся в крупнейших частных и музейных коллекциях по всему миру, в том числе в собрании Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, ГМИИ им. Пушкина, Музея современного искусства (Нью-Йорк).Выставка "Смена декораций" должна была продлиться до 25 июля.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости культуры, григорий брускин, нью-йорк (город), россия, москва, третьяковская галерея, государственный русский музей, выставки, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
В Новой Третьяковке досрочно закрылась выставка Гриши Брускина
Выставка Гриши Брускина закрылась досрочно в Новой Третьяковке по техпричинам
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Проект русского и американского художника, лауреата премии Кандинского Гриши Брускина "Смена декораций" закрылся в Новой Третьяковке досрочно по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Третьяковской галереи.
"Выставка закрыта по техническим причинам", — сказал представитель пресс-службы.
Экспозиция была расположена в девяти залах, автор поднимал темы взаимоотношений человека и социума, памяти коллективной и личной, индивидуума и власти, а также взаимодействия современного человека с культурными и религиозными традициями.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что проект закрылся якобы в связи с предписанием Минкультуры РФ завершить выставку ввиду подступивших негативных жалоб от посетителей.
Григорий Брускин – художник, эссеист, автор мемуаров. Лауреат премии Кандинского, многократный участник Венецианской биеннале, живет и работает в Нью-Йорке и в Москве. Его произведения находятся в крупнейших частных и музейных коллекциях по всему миру, в том числе в собрании Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, ГМИИ им. Пушкина, Музея современного искусства (Нью-Йорк).
Выставка "Смена декораций" должна была продлиться до 25 июля.