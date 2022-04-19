https://ria.ru/20220419/boepripasy-1784302827.html

СК изучит данные СМИ об использовании Украиной кассетных боеприпасов

СК изучит данные СМИ об использовании Украиной кассетных боеприпасов - РИА Новости, 19.04.2022

СК изучит данные СМИ об использовании Украиной кассетных боеприпасов

Российские следователи проанализируют информацию американских журналистов об использовании украинскими вооруженными формированиями запрещенных кассетных... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:25

2022-04-19T14:25

2022-04-19T14:30

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

украина

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские следователи проанализируют информацию американских журналистов об использовании украинскими вооруженными формированиями запрещенных кассетных боеприпасов, фрагменты которых нашли в Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Следственный комитет России при расследовании преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил Украины, учтет информацию американских журналистов", - сказали в ведомстве.В СК РФ добавили, что в одном из американских изданий был опубликован материал, в котором содержится вывод об использовании вооруженными формированиями Украины запрещенных кассетных боеприпасов. Представители зарубежного СМИ нашли фрагменты такого боеприпаса, выпущенного, предположительно, из ракетной системы залпового огня в селе Гусаровка Харьковской области."В рамках уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны вышеуказанная информация будет тщательно анализироваться, а также сопоставляться с уже имеющимися у следствия данными, связанными с использованием украинскими националистами подобного вооружения в других населенных пунктах", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220418/boepripasy-1784182652.html

украина

россия

харьковская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины