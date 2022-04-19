Рейтинг@Mail.ru
СК изучит данные СМИ об использовании Украиной кассетных боеприпасов - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/boepripasy-1784302827.html
СК изучит данные СМИ об использовании Украиной кассетных боеприпасов
СК изучит данные СМИ об использовании Украиной кассетных боеприпасов - РИА Новости, 19.04.2022
СК изучит данные СМИ об использовании Украиной кассетных боеприпасов
Российские следователи проанализируют информацию американских журналистов об использовании украинскими вооруженными формированиями запрещенных кассетных... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:25
2022-04-19T14:30
в мире
следственный комитет россии (ск рф)
украина
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские следователи проанализируют информацию американских журналистов об использовании украинскими вооруженными формированиями запрещенных кассетных боеприпасов, фрагменты которых нашли в Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Следственный комитет России при расследовании преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил Украины, учтет информацию американских журналистов", - сказали в ведомстве.В СК РФ добавили, что в одном из американских изданий был опубликован материал, в котором содержится вывод об использовании вооруженными формированиями Украины запрещенных кассетных боеприпасов. Представители зарубежного СМИ нашли фрагменты такого боеприпаса, выпущенного, предположительно, из ракетной системы залпового огня в селе Гусаровка Харьковской области."В рамках уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны вышеуказанная информация будет тщательно анализироваться, а также сопоставляться с уже имеющимися у следствия данными, связанными с использованием украинскими националистами подобного вооружения в других населенных пунктах", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20220418/boepripasy-1784182652.html
украина
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_317da707d199de820a4d81cf3e401788.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, следственный комитет россии (ск рф), украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
14:25 19.04.2022 (обновлено: 14:30 19.04.2022)
 
СК изучит данные СМИ об использовании Украиной кассетных боеприпасов

СК изучит данные американских СМИ об использовании Украиной кассетных боеприпасов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские следователи проанализируют информацию американских журналистов об использовании украинскими вооруженными формированиями запрещенных кассетных боеприпасов, фрагменты которых нашли в Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следственный комитет России при расследовании преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил Украины, учтет информацию американских журналистов", - сказали в ведомстве.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 19:35
NYT верифицировала применение кассетных боеприпасов войсками Украины
В СК РФ добавили, что в одном из американских изданий был опубликован материал, в котором содержится вывод об использовании вооруженными формированиями Украины запрещенных кассетных боеприпасов. Представители зарубежного СМИ нашли фрагменты такого боеприпаса, выпущенного, предположительно, из ракетной системы залпового огня в селе Гусаровка Харьковской области.
"В рамках уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны вышеуказанная информация будет тщательно анализироваться, а также сопоставляться с уже имеющимися у следствия данными, связанными с использованием украинскими националистами подобного вооружения в других населенных пунктах", - подчеркнули в ведомстве.
 
В миреСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала