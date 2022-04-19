14:25 19.04.2022 (обновлено: 14:30 19.04.2022)
СК изучит данные СМИ об использовании Украиной кассетных боеприпасов
СК изучит данные американских СМИ об использовании Украиной кассетных боеприпасов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские следователи проанализируют информацию американских журналистов об использовании украинскими вооруженными формированиями запрещенных кассетных боеприпасов, фрагменты которых нашли в Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следственный комитет России при расследовании преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил Украины, учтет информацию американских журналистов", - сказали в ведомстве.
В СК РФ добавили, что в одном из американских изданий был опубликован материал, в котором содержится вывод об использовании вооруженными формированиями Украины запрещенных кассетных боеприпасов. Представители зарубежного СМИ нашли фрагменты такого боеприпаса, выпущенного, предположительно, из ракетной системы залпового огня в селе Гусаровка Харьковской области.
"В рамках уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны вышеуказанная информация будет тщательно анализироваться, а также сопоставляться с уже имеющимися у следствия данными, связанными с использованием украинскими националистами подобного вооружения в других населенных пунктах", - подчеркнули в ведомстве.