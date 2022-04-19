https://ria.ru/20220419/bezhentsy-1784252236.html

В России развернули 481 пункт временного размещения для беженцев

В России развернули 481 пункт временного размещения для беженцев - РИА Новости, 19.04.2022

В России развернули 481 пункт временного размещения для беженцев

Уже 481 пункт временного размещения (ПВР) развернули в регионах России для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости во вторник... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:21

2022-04-19T11:21

2022-04-19T11:21

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Уже 481 пункт временного размещения (ПВР) развернули в регионах России для приема беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб."По состоянию на 06.00 мск вторника в 45 регионах России развернут 481 пункт временного размещения", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что на утро 13 апреля на территории 42 регионов РФ функционировали 475 пунктов временного размещения. В них находились 31,8 тысячи человек, среди которых 11,7 тысячи детей.Собеседник агентства добавил, что всего с начала эскалации военного конфликта государственную границу России пересекли 878,5 тысячи беженцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

украина

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика