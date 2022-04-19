https://ria.ru/20220419/belorussiya-1784320216.html

Лукашенко пообещал "снести голову" посягающим на мир и покой в Белоруссии

Лукашенко пообещал "снести голову" посягающим на мир и покой в Белоруссии - РИА Новости, 19.04.2022

Лукашенко пообещал "снести голову" посягающим на мир и покой в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не допустят повторения массовых протестов оппозиции, которые были после президентских выборов в 2020 РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:44

2022-04-19T15:44

2022-04-19T15:44

в мире

белоруссия

александр лукашенко

иван кубраков

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МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не допустят повторения массовых протестов оппозиции, которые были после президентских выборов в 2020 году, и подчеркнул, что "голову снесут" любому, кто захочет нарушить мир и покой в стране."Вы что, забыли, что в 2020 году было? Или здесь три четверти людей сидит, которые рады тому, что произошло в 2020 году, и хотят повторения пройденного? Запомните: это не получится. У меня достаточно сил, и средств, и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесем голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Данное заявление президент сделал во вторник на совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка в стране, требуя от правоохранительного блока и органов госуправления системной и вдумчивой работы."Может, сегодня кто-то хочет повоевать, как это происходит в Украине? Так вот, это тот путь - безалаберности, бюрократизма и непринятия мер. Это вы, наверное, просто мало знаете, что происходит в результате современной войны. А я хорошо погружен в эту войну и вижу, что происходит. Лучше быть подальше от войны, лучше, чтобы она у нас здесь, на нашей земле, не была", - продолжил Лукашенко.Министр внутренних дел Иван Кубраков во время совещания доложил о складывающейся в стране оперативной обстановке, особое внимание обратил на борьбу с преступлениями экстремистской направленности, в том числе терактами на железной дороге."МВД обеспечено оперативное реагирование на изменившуюся ситуацию. Так называемая традиционная профилактика не позволила предотвратить совершение указанных преступлений. Достаточно эффективно и даже отрезвляюще подействовали жесткие задержания преступников. После доведения через СМИ принципиальной позиции правоохранительных органов число призывов и попыток совершения таких противоправных действий снизилось до минимального уровня", - заявил Кубраков.Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что самоуспокаиваться и тем более обольщаться, несмотря на положительные тенденции, ни в коем случае нельзя. "Я хочу, чтобы вы понимали, что у меня эти разговоры о том, что "мы героически тут боремся, сражаемся", не прокатят, как в народе говорят", - предупредил глава государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля прошлого года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220417/belorussiya-1784013450.html

https://ria.ru/20220322/belorussiya-1779387697.html

https://ria.ru/20220228/referendum-1775491018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, иван кубраков