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Лукашенко пообещал "снести голову" посягающим на мир и покой в Белоруссии - РИА Новости, 19.04.2022
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Лукашенко пообещал "снести голову" посягающим на мир и покой в Белоруссии
Лукашенко пообещал "снести голову" посягающим на мир и покой в Белоруссии - РИА Новости, 19.04.2022
Лукашенко пообещал "снести голову" посягающим на мир и покой в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не допустят повторения массовых протестов оппозиции, которые были после президентских выборов в 2020 РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:44
2022-04-19T15:44
в мире
белоруссия
александр лукашенко
иван кубраков
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МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не допустят повторения массовых протестов оппозиции, которые были после президентских выборов в 2020 году, и подчеркнул, что "голову снесут" любому, кто захочет нарушить мир и покой в стране."Вы что, забыли, что в 2020 году было? Или здесь три четверти людей сидит, которые рады тому, что произошло в 2020 году, и хотят повторения пройденного? Запомните: это не получится. У меня достаточно сил, и средств, и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесем голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Данное заявление президент сделал во вторник на совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка в стране, требуя от правоохранительного блока и органов госуправления системной и вдумчивой работы."Может, сегодня кто-то хочет повоевать, как это происходит в Украине? Так вот, это тот путь - безалаберности, бюрократизма и непринятия мер. Это вы, наверное, просто мало знаете, что происходит в результате современной войны. А я хорошо погружен в эту войну и вижу, что происходит. Лучше быть подальше от войны, лучше, чтобы она у нас здесь, на нашей земле, не была", - продолжил Лукашенко.Министр внутренних дел Иван Кубраков во время совещания доложил о складывающейся в стране оперативной обстановке, особое внимание обратил на борьбу с преступлениями экстремистской направленности, в том числе терактами на железной дороге."МВД обеспечено оперативное реагирование на изменившуюся ситуацию. Так называемая традиционная профилактика не позволила предотвратить совершение указанных преступлений. Достаточно эффективно и даже отрезвляюще подействовали жесткие задержания преступников. После доведения через СМИ принципиальной позиции правоохранительных органов число призывов и попыток совершения таких противоправных действий снизилось до минимального уровня", - заявил Кубраков.Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что самоуспокаиваться и тем более обольщаться, несмотря на положительные тенденции, ни в коем случае нельзя. "Я хочу, чтобы вы понимали, что у меня эти разговоры о том, что "мы героически тут боремся, сражаемся", не прокатят, как в народе говорят", - предупредил глава государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля прошлого года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, иван кубраков
15:44 19.04.2022
 
Лукашенко пообещал "снести голову" посягающим на мир и покой в Белоруссии

Президент Лукашенко пообещал "снести голову" посягающим на мир и покой в Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 19 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не допустят повторения массовых протестов оппозиции, которые были после президентских выборов в 2020 году, и подчеркнул, что "голову снесут" любому, кто захочет нарушить мир и покой в стране.
"Вы что, забыли, что в 2020 году было? Или здесь три четверти людей сидит, которые рады тому, что произошло в 2020 году, и хотят повторения пройденного? Запомните: это не получится. У меня достаточно сил, и средств, и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесем голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране", - приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Данное заявление президент сделал во вторник на совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка в стране, требуя от правоохранительного блока и органов госуправления системной и вдумчивой работы.
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"Может, сегодня кто-то хочет повоевать, как это происходит в Украине? Так вот, это тот путь - безалаберности, бюрократизма и непринятия мер. Это вы, наверное, просто мало знаете, что происходит в результате современной войны. А я хорошо погружен в эту войну и вижу, что происходит. Лучше быть подальше от войны, лучше, чтобы она у нас здесь, на нашей земле, не была", - продолжил Лукашенко.
Министр внутренних дел Иван Кубраков во время совещания доложил о складывающейся в стране оперативной обстановке, особое внимание обратил на борьбу с преступлениями экстремистской направленности, в том числе терактами на железной дороге.
"МВД обеспечено оперативное реагирование на изменившуюся ситуацию. Так называемая традиционная профилактика не позволила предотвратить совершение указанных преступлений. Достаточно эффективно и даже отрезвляюще подействовали жесткие задержания преступников. После доведения через СМИ принципиальной позиции правоохранительных органов число призывов и попыток совершения таких противоправных действий снизилось до минимального уровня", - заявил Кубраков.
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Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что самоуспокаиваться и тем более обольщаться, несмотря на положительные тенденции, ни в коем случае нельзя. "Я хочу, чтобы вы понимали, что у меня эти разговоры о том, что "мы героически тут боремся, сражаемся", не прокатят, как в народе говорят", - предупредил глава государства.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля прошлого года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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