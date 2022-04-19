https://ria.ru/20220419/bayden-1784389922.html

В США высмеяли нелепую попытку Белого дома спасти Байдена от журналистов

В США высмеяли нелепую попытку Белого дома спасти Байдена от журналистов - РИА Новости, 19.04.2022

В США высмеяли нелепую попытку Белого дома спасти Байдена от журналистов

Сотрудник Белого дома в костюме пасхального кролика помог президенту США Джо Байдену уклониться от каверзного вопроса журналиста, рассказала в Twitter... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T22:51

2022-04-19T22:51

2022-04-19T22:51

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сотрудник Белого дома в костюме пасхального кролика помог президенту США Джо Байдену уклониться от каверзного вопроса журналиста, рассказала в Twitter пресс-секретарь сенатора-республиканца от штата Миссури Джоша Хоули Эбигейл Марон.Накануне администрация Соединенных Штатов провела традиционное мероприятие по случаю празднования Католической Пасхи. На опубликованных в Сети кадрах видно, как американский лидер общается с представителем СМИ, когда к нему неожиданно подходит большой пасхальный кролик и уводит его.В серии публикаций Марон задалась вопросом, зачем кто-то, переодетый в кролика, остановил беседу Байдена с репортером. После собственного расследования девушка нашла ответ."Выходит так, что Меган Хейс, работающая в Белом доме, была тем самым кроликом, который прервал комментарии нашего президента по Афганистану. Очевидно, что президент начал говорить что-то не по плану", — написала Марон.Хейс вычислили по выложенной в Сеть фотографии в том самом костюме, но с открытым лицом.История вызвала бурную реакцию не только у американцев. На произошедшее, например, обратил внимание британский журналист Томас Диллон, а газета Independent посвятила неловкой ситуации статью. Все они согласились с Моран в том, что сотрудница в пасхальном наряде, вмешавшись в разговор, помогла Байдену уйти от ответа СМИ.Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Так, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20220418/bayden-1784201624.html

https://ria.ru/20220419/soyuzniki-1784347109.html

сша

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, джо байден