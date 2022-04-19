https://ria.ru/20220419/bayden-1784389922.html
В США высмеяли нелепую попытку Белого дома спасти Байдена от журналистов
В США высмеяли нелепую попытку Белого дома спасти Байдена от журналистов - РИА Новости, 19.04.2022
В США высмеяли нелепую попытку Белого дома спасти Байдена от журналистов
Сотрудник Белого дома в костюме пасхального кролика помог президенту США Джо Байдену уклониться от каверзного вопроса журналиста, рассказала в Twitter... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T22:51
2022-04-19T22:51
2022-04-19T22:51
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сотрудник Белого дома в костюме пасхального кролика помог президенту США Джо Байдену уклониться от каверзного вопроса журналиста, рассказала в Twitter пресс-секретарь сенатора-республиканца от штата Миссури Джоша Хоули Эбигейл Марон.Накануне администрация Соединенных Штатов провела традиционное мероприятие по случаю празднования Католической Пасхи. На опубликованных в Сети кадрах видно, как американский лидер общается с представителем СМИ, когда к нему неожиданно подходит большой пасхальный кролик и уводит его.В серии публикаций Марон задалась вопросом, зачем кто-то, переодетый в кролика, остановил беседу Байдена с репортером. После собственного расследования девушка нашла ответ."Выходит так, что Меган Хейс, работающая в Белом доме, была тем самым кроликом, который прервал комментарии нашего президента по Афганистану. Очевидно, что президент начал говорить что-то не по плану", — написала Марон.Хейс вычислили по выложенной в Сеть фотографии в том самом костюме, но с открытым лицом.История вызвала бурную реакцию не только у американцев. На произошедшее, например, обратил внимание британский журналист Томас Диллон, а газета Independent посвятила неловкой ситуации статью. Все они согласились с Моран в том, что сотрудница в пасхальном наряде, вмешавшись в разговор, помогла Байдену уйти от ответа СМИ.Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Так, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20220418/bayden-1784201624.html
https://ria.ru/20220419/soyuzniki-1784347109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
В США высмеяли нелепую попытку Белого дома спасти Байдена от журналистов
Госслужащая США Марон: человек в костюме кролика увел Байдена от неудобного вопроса
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Сотрудник Белого дома в костюме пасхального кролика помог президенту США Джо Байдену уклониться от каверзного вопроса журналиста, рассказала в Twitter пресс-секретарь сенатора-республиканца от штата Миссури Джоша Хоули Эбигейл Марон.
Накануне администрация Соединенных Штатов провела традиционное мероприятие по случаю празднования Католической Пасхи. На опубликованных в Сети кадрах видно, как американский лидер общается с представителем СМИ, когда к нему неожиданно подходит большой пасхальный кролик и уводит его.
В серии публикаций Марон задалась вопросом, зачем кто-то, переодетый в кролика, остановил беседу Байдена с репортером. После собственного расследования девушка нашла ответ.
"Выходит так, что Меган Хейс, работающая в Белом доме, была тем самым кроликом, который прервал комментарии нашего президента по Афганистану
. Очевидно, что президент начал говорить что-то не по плану", — написала Марон.
Хейс вычислили по выложенной в Сеть фотографии в том самом костюме, но с открытым лицом.
История вызвала бурную реакцию не только у американцев. На произошедшее, например, обратил внимание британский журналист Томас Диллон, а газета Independent посвятила неловкой ситуации статью. Все они согласились с Моран в том, что сотрудница в пасхальном наряде, вмешавшись в разговор, помогла Байдену уйти от ответа СМИ.
Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Так, он называл вице-президента Камалу Харрис
президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию
с Ливией и Ирак с Ираном
.