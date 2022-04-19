https://ria.ru/20220419/bayden-1784382169.html

Байден обсудил с союзниками помощь Украине и санкции против России

Байден обсудил с союзниками помощь Украине и санкции против России - РИА Новости, 19.04.2022

Байден обсудил с союзниками помощь Украине и санкции против России

Президент США Джо Байден обсудил во вторник по видеосвязи с лидерами союзных стран оказание дальнейшей поддержки Киеву, новые санкции против России и... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T21:22

2022-04-19T21:22

2022-04-19T22:56

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил во вторник по видеосвязи с лидерами союзных стран оказание дальнейшей поддержки Киеву, новые санкции против России и координацию дальнейших усилий по Украине на международных площадках, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Лидеры подтвердили приверженность оказанию дальнейшей военной, экономической и гуманитарной помощи Украине в это время. Они также выразили осуждение в связи с лишениями гуманитарного характера, которые испытывают украинцы в связи с неспровоцированной и неоправданной агрессией со стороны России", - сообщила Псаки на брифинге по итогам разговора лидеров союзных стран по защищенной связи.По словам Псаки, в ходе разговора лидеры также обсудили перспективы введения новых санкций в отношении России в связи с украинскими событиями, а также дальнейшую координацию по данной тематике на крупных международных площадках.Президент США Джо Байден в ходе состоявшегося во вторник разговора по видеосвязи с лидерами союзных стран обсуждал, в том числе, дополнительные поставки Украине боеприпасов и иной военной помощи, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Да, сегодня утром президент Байден и (другие) лидеры обсуждали предоставление Украине дополнительных боеприпасов и помощи в обеспечении ее безопасности", - сказала Псаки журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/golod-1784273701.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, сша, европа, джо байден