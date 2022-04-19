15:16 19.04.2022 (обновлено: 16:47 19.04.2022)
The Hill: Байден собрался на второй президентский срок
The Hill сообщил о намерении Байдена баллотироваться в президенты США в 2024 году
© AP Photo / Petr David JosekПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Petr David Josek
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил бороться за пост главы Белого дома на выборах в 2024 году, пишет The Hill со ссылкой на источники.
"Президент Байден сообщил бывшему президенту Обаме, что планирует баллотироваться на второй срок", — пишет газета.
Один из собеседников журналистов также уточнил, что Байден видит себя "единственным, кто может победить Дональда Трампа".
Ранее Трамп, также уже занимавший кресло американского лидера, заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты. Тем не менее официального объявления о планах на 2024 год от него не прозвучало. О своем участии в гонке косвенно говорил и сам Байден: так, в марте в ходе визита в Брюссель он заявил, что ему "очень повезет", если Трамп пойдет на выборы.
На минувшей неделе телеканал CNN опубликовал данные, согласно которым рейтинг доверия Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя.
Нынешний американский лидер вступил в должность в 78 лет, в случае победы на выборах в 2024 году он начнет второй срок в возрасте 82 лет.
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