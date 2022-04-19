https://ria.ru/20220419/bayden-1784313473.html

The Hill: Байден собрался на второй президентский срок

The Hill: Байден собрался на второй президентский срок - РИА Новости, 19.04.2022

The Hill: Байден собрался на второй президентский срок

Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил бороться за пост главы Белого дома на выборах в 2024 году, пишет The Hill со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:16

2022-04-19T15:16

2022-04-19T16:47

в мире

джо байден

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден решил бороться за пост главы Белого дома на выборах в 2024 году, пишет The Hill со ссылкой на источники."Президент Байден сообщил бывшему президенту Обаме, что планирует баллотироваться на второй срок", — пишет газета.Один из собеседников журналистов также уточнил, что Байден видит себя "единственным, кто может победить Дональда Трампа".Ранее Трамп, также уже занимавший кресло американского лидера, заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты. Тем не менее официального объявления о планах на 2024 год от него не прозвучало. О своем участии в гонке косвенно говорил и сам Байден: так, в марте в ходе визита в Брюссель он заявил, что ему "очень повезет", если Трамп пойдет на выборы.На минувшей неделе телеканал CNN опубликовал данные, согласно которым рейтинг доверия Джо Байдену достиг рекордно низкого показателя.Нынешний американский лидер вступил в должность в 78 лет, в случае победы на выборах в 2024 году он начнет второй срок в возрасте 82 лет.

https://ria.ru/20220404/tramp-1781560803.html

https://ria.ru/20220330/bayden-1780748086.html

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, джо байден, дональд трамп, сша