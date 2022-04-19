https://ria.ru/20220419/bayden-1784212816.html

Байден перед командировкой по стране обсудит с союзниками Украину

Байден перед командировкой по стране обсудит с союзниками Украину - РИА Новости, 19.04.2022

Байден перед командировкой по стране обсудит с союзниками Украину

Президент США Джо Байден во вторник проведет закрытый видеозвонок с союзниками по ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T03:48

2022-04-19T03:48

2022-04-19T03:48

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник проведет закрытый видеозвонок с союзниками по ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Белого дома.Разговор начнется в 9.45 (16.45 мск), а в 11.40 (18.40 мск), согласно расписанию, Байден отправится в поездку в штат Нью-Гемпшир, в 800 километрах от Вашингтона.В середине вторника Байден выступит с речью в рамках своей инфраструктурной повестки, говорится в расписании президента.Информация о видеозвонке по украинской повестке совпала с публикацией в американских СМИ данных о том, что администрация намеривается сместить фокус на внутреннюю политику с международной, чтобы избежать критики. "Президент планирует больше внутренних поездок и увеличение роли внутренней политики. Но международные события часто вмешиваются", — пишет Politico.В Белом доме беспокоятся, что избиратели сочтут президента поглощенным международной повесткой больше, чем внутренней, говорится в сообщении газеты. Предпринимаются усилия, чтобы изменить ситуацию, таким образом в Белом доме осознают важность мнения избирателей об экономике в контексте промежуточных выборов в конгресс в ноябре, рассказали изданию два высокопоставленных чиновника администрации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/ssha-1784179132.html

https://ria.ru/20220418/bayden-1784206821.html

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в мире, украина, россия, донбасс, сша, джо байден