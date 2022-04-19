https://ria.ru/20220419/bank-1784330982.html

ЦБ допустил снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях

ЦБ допустил снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях - РИА Новости, 19.04.2022

ЦБ допустил снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях

Банк России подтвердил сигнал по дальнейшим шагам по ключевой ставке: допускает дальнейшее ее снижение на ближайших заседаниях, сообщил первый зампред... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:18

2022-04-19T16:18

2022-04-19T16:18

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Банк России подтвердил сигнал по дальнейшим шагам по ключевой ставке: допускает дальнейшее ее снижение на ближайших заседаниях, сообщил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин."Мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказал он в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Банк России 8 апреля экстренно снизил ключевую ставку до 17% годовых с 20% и допустил возможность продолжения ее уменьшения на ближайших заседаниях. ЦБ тогда указал, что годовая инфляция в стране продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.При этом на прошлой неделе зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что Банк России по мере снижения инфляции и рисков финансовой стабильности сможет постепенно сокращать ставку без создания угрозы оттока вкладов, при этом она будет следовать той траектории, которая обеспечивает достаточную привлекательность вкладов для россиян. В то же время ранее в понедельник глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что на следующем заседании по ключевой ставке оценит ситуацию в экономике, однако понимает необходимость доступных ставок по кредитам экономике.

https://ria.ru/20220418/valyuta-1784066404.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина