ЦБ допустил снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях
Банк России допустил снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях
Здание Центрального банка РФ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Банк России подтвердил сигнал по дальнейшим шагам по ключевой ставке: допускает дальнейшее ее снижение на ближайших заседаниях, сообщил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.
"Мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказал он в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Банк России 8 апреля экстренно снизил ключевую ставку до 17% годовых с 20% и допустил возможность продолжения ее уменьшения на ближайших заседаниях. ЦБ тогда указал, что годовая инфляция в стране продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.
При этом на прошлой неделе зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что Банк России по мере снижения инфляции и рисков финансовой стабильности сможет постепенно сокращать ставку без создания угрозы оттока вкладов, при этом она будет следовать той траектории, которая обеспечивает достаточную привлекательность вкладов для россиян. В то же время ранее в понедельник глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что на следующем заседании по ключевой ставке оценит ситуацию в экономике, однако понимает необходимость доступных ставок по кредитам экономике.