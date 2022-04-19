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ЦБ допустил снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях - РИА Новости, 19.04.2022
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ЦБ допустил снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях
ЦБ допустил снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях - РИА Новости, 19.04.2022
ЦБ допустил снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях
Банк России подтвердил сигнал по дальнейшим шагам по ключевой ставке: допускает дальнейшее ее снижение на ближайших заседаниях, сообщил первый зампред... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:18
2022-04-19T16:18
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Банк России подтвердил сигнал по дальнейшим шагам по ключевой ставке: допускает дальнейшее ее снижение на ближайших заседаниях, сообщил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин."Мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказал он в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Банк России 8 апреля экстренно снизил ключевую ставку до 17% годовых с 20% и допустил возможность продолжения ее уменьшения на ближайших заседаниях. ЦБ тогда указал, что годовая инфляция в стране продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.При этом на прошлой неделе зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что Банк России по мере снижения инфляции и рисков финансовой стабильности сможет постепенно сокращать ставку без создания угрозы оттока вкладов, при этом она будет следовать той траектории, которая обеспечивает достаточную привлекательность вкладов для россиян. В то же время ранее в понедельник глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что на следующем заседании по ключевой ставке оценит ситуацию в экономике, однако понимает необходимость доступных ставок по кредитам экономике.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
16:18 19.04.2022
 
ЦБ допустил снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях

Банк России допустил снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Банк России подтвердил сигнал по дальнейшим шагам по ключевой ставке: допускает дальнейшее ее снижение на ближайших заседаниях, сообщил первый зампред регулятора Владимир Чистюхин.
"Мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказал он в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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ЦБ не сможет полностью отказаться от валютного контроля, заявила Набиуллина
Банк России 8 апреля экстренно снизил ключевую ставку до 17% годовых с 20% и допустил возможность продолжения ее уменьшения на ближайших заседаниях. ЦБ тогда указал, что годовая инфляция в стране продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.
При этом на прошлой неделе зампред регулятора Алексей Заботкин заявил, что Банк России по мере снижения инфляции и рисков финансовой стабильности сможет постепенно сокращать ставку без создания угрозы оттока вкладов, при этом она будет следовать той траектории, которая обеспечивает достаточную привлекательность вкладов для россиян. В то же время ранее в понедельник глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что на следующем заседании по ключевой ставке оценит ситуацию в экономике, однако понимает необходимость доступных ставок по кредитам экономике.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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