01:01 19.04.2022 (обновлено: 01:10 19.04.2022)
Кадыров уличил боевиков "Азова" во лжи
Глава Чечни Кадыров: боевики "Азова" используют мирных жителей в качестве живого щита
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в своем Telеgram-канале слова командира полка "Азов" о том, что на "Азовстали" находятся мирные жители, подчеркнул, что Россия всегда выступала за организацию живых коридоров, а "азовские фашисты" используют мирное население как живой щит.
"Посмотрите на это гнусное лицемерие и ложь азовских преступников, засевших в корпусах "Азовстали". Именно российская сторона всегда выступала за организацию живых коридоров для мирных граждан, предоставляла им защиту, кров, питание, медицинскую помощь, в то время как азовские фашисты использовали их в качестве живого щита. Если вы, азовское отребье, так переживаете за жизнь мирных граждан, что же вы держали и держите их в подвалах? Почему не дали им выйти, когда российские бойцы предоставляли коридоры и объявляли режим тишины?" — написал Кадыров.
По его словам, ответ очевиден: нужны были заложники, а сейчас азовские преступники "решили прикинуться спасителями". Глава региона подчеркнул, что приказ Верховного Главнокомандующего России Владимира Путина — спасать мирное население.
"И мы это делаем всегда. И даже автору этого видео мы тоже дадим коридор, но чтобы пройти по нему, ему придется опуститься на колени и просить о пощаде. А иначе недолго ему и всем бандитам, спрятавшимся за спиной гражданских, осталось времени топтать землю Донбасса", — добавил Кадыров.
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.