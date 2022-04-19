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Кадыров уличил боевиков "Азова" во лжи - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/azov-1784208847.html
Кадыров уличил боевиков "Азова" во лжи
Кадыров уличил боевиков "Азова" во лжи - РИА Новости, 19.04.2022
Кадыров уличил боевиков "Азова" во лжи
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в своем Telеgram-канале слова командира полка "Азов" о том, что на "Азовстали" находятся мирные жители, подчеркнул, что... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T01:01
2022-04-19T01:10
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
донбасс
батальон "азов"
мариуполь
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в своем Telеgram-канале слова командира полка "Азов" о том, что на "Азовстали" находятся мирные жители, подчеркнул, что Россия всегда выступала за организацию живых коридоров, а "азовские фашисты" используют мирное население как живой щит.По его словам, ответ очевиден: нужны были заложники, а сейчас азовские преступники "решили прикинуться спасителями". Глава региона подчеркнул, что приказ Верховного Главнокомандующего России Владимира Путина — спасать мирное население."И мы это делаем всегда. И даже автору этого видео мы тоже дадим коридор, но чтобы пройти по нему, ему придется опуститься на колени и просить о пощаде. А иначе недолго ему и всем бандитам, спрятавшимся за спиной гражданских, осталось времени топтать землю Донбасса", — добавил Кадыров.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html
https://ria.ru/20220419/spetsoperatsiya-1784207990.html
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россия, украина, донбасс, батальон "азов", мариуполь, в мире, донецкая народная республика
01:01 19.04.2022 (обновлено: 01:10 19.04.2022)
 
Кадыров уличил боевиков "Азова" во лжи

Глава Чечни Кадыров: боевики "Азова" используют мирных жителей в качестве живого щита

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в своем Telеgram-канале слова командира полка "Азов" о том, что на "Азовстали" находятся мирные жители, подчеркнул, что Россия всегда выступала за организацию живых коридоров, а "азовские фашисты" используют мирное население как живой щит.

"Посмотрите на это гнусное лицемерие и ложь азовских преступников, засевших в корпусах "Азовстали". Именно российская сторона всегда выступала за организацию живых коридоров для мирных граждан, предоставляла им защиту, кров, питание, медицинскую помощь, в то время как азовские фашисты использовали их в качестве живого щита. Если вы, азовское отребье, так переживаете за жизнь мирных граждан, что же вы держали и держите их в подвалах? Почему не дали им выйти, когда российские бойцы предоставляли коридоры и объявляли режим тишины?" — написал Кадыров.

По его словам, ответ очевиден: нужны были заложники, а сейчас азовские преступники "решили прикинуться спасителями". Глава региона подчеркнул, что приказ Верховного Главнокомандующего России Владимира Путина — спасать мирное население.
"И мы это делаем всегда. И даже автору этого видео мы тоже дадим коридор, но чтобы пройти по нему, ему придется опуститься на колени и просить о пощаде. А иначе недолго ему и всем бандитам, спрятавшимся за спиной гражданских, осталось времени топтать землю Донбасса", — добавил Кадыров.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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