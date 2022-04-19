https://ria.ru/20220419/azov-1784208847.html

Кадыров уличил боевиков "Азова" во лжи

Кадыров уличил боевиков "Азова" во лжи - РИА Новости, 19.04.2022

Кадыров уличил боевиков "Азова" во лжи

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в своем Telеgram-канале слова командира полка "Азов" о том, что на "Азовстали" находятся мирные жители, подчеркнул, что... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T01:01

2022-04-19T01:01

2022-04-19T01:10

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батальон "азов"

мариуполь

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя в своем Telеgram-канале слова командира полка "Азов" о том, что на "Азовстали" находятся мирные жители, подчеркнул, что Россия всегда выступала за организацию живых коридоров, а "азовские фашисты" используют мирное население как живой щит.По его словам, ответ очевиден: нужны были заложники, а сейчас азовские преступники "решили прикинуться спасителями". Глава региона подчеркнул, что приказ Верховного Главнокомандующего России Владимира Путина — спасать мирное население."И мы это делаем всегда. И даже автору этого видео мы тоже дадим коридор, но чтобы пройти по нему, ему придется опуститься на колени и просить о пощаде. А иначе недолго ему и всем бандитам, спрятавшимся за спиной гражданских, осталось времени топтать землю Донбасса", — добавил Кадыров.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html

https://ria.ru/20220419/spetsoperatsiya-1784207990.html

россия

украина

донбасс

мариуполь

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россия, украина, донбасс, батальон "азов", мариуполь, в мире, донецкая народная республика