https://ria.ru/20220419/avtomobili-1784355820.html

Борисов: переход на выпуск отчасти устаревших автомобилей будет временным

Борисов: переход на выпуск отчасти устаревших автомобилей будет временным - РИА Новости, 19.04.2022

Борисов: переход на выпуск отчасти устаревших автомобилей будет временным

Российский автопром из-за санкций будет вынужден перейти на выпуск отчасти устаревших моделей, но эта мера - временная и не повлияет на потребительские... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T18:06

2022-04-19T18:06

2022-04-19T18:06

экономика

юрий борисов (вице-премьер)

авто

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российский автопром из-за санкций будет вынужден перейти на выпуск отчасти устаревших моделей, но эта мера - временная и не повлияет на потребительские характеристики автомобилей, заявил вице-премьер Юрий Борисов."Конечно, они (автопроизводители - ред.) будут вынуждены перейти на выпуск отчасти устаревших моделей, то есть те, что проще в эксплуатации. Скажем, где-то перейдут с автоматических на ручные коробки передач, где-то будут жертвовать уже привычными сервисами. Но это вынужденная мера, которая серьёзно не повлияет на потребительские характеристики автомобилей. И постепенно они будут возвращаться к выпуску тех моделей, производство которых сегодня уже налажено", - сказал он в интервью RT.К примеру, "Камаз" сейчас будет интенсивно завершать работу над 100%-ной локализацией производства кабины К-5. Это флагманский проект, который практически вытеснит с рынка аналоги от Volvo и Mercedes, подчеркнул вице-премьер.Борисов также отметил, что прекращение поставок основных автокомпонентов на российские сборочные производства - серьезный вызов. "В целом отрасль переживает серьёзные структурные изменения, как, собственно, и вся экономика, вся промышленность, связанные с изменением логистики поставок, в первую очередь с переориентацией на других поставщиков. Конечно, они (автопроизводители - ред.) в определённой мере потеряют темп производства, мы этого и не скрываем", - уточнил вице-премьер.При этом сотрудничество с новыми поставщиками и открытие новых логистических коридоров в будущем создаст благоприятные условия для стабильной работы российского автопрома, добавил он.

https://ria.ru/20220415/niva-45-1783063170.html

https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783457714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, юрий борисов (вице-премьер), авто, россия, ситуация в днр и лнр