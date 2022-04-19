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General Motors заявил о "бессрочной приостановке" работы в России
General Motors заявил о "бессрочной приостановке" работы в России - РИА Новости, 19.04.2022
General Motors заявил о "бессрочной приостановке" работы в России
Американский автопроизводитель General Motors заявил о бессрочной приостановке работы в России, сообщила пресс-служба компании во вторник. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T22:28
2022-04-19T22:28
2022-04-19T22:28
экономика
россия
авто
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Американский автопроизводитель General Motors заявил о бессрочной приостановке работы в России, сообщила пресс-служба компании во вторник.Ранее 28 февраля, напоминают в компании, GM "приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России".Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, авто
General Motors заявил о "бессрочной приостановке" работы в России
Автопроизводитель General Motors заявил о бессрочной приостановке работы в России
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Американский автопроизводитель General Motors заявил о бессрочной приостановке работы в России, сообщила пресс-служба компании во вторник.
"В связи с кризисом в Украине
и соответствующих Американских и международных санкций, Дженерал Моторс принял решение о расширении мер по остановке операционной деятельности в России
<...> С учетом продолжающегося ухудшения ситуации компания приняла решение продлить остановку деятельности в России", - сообщила компания. Сроки приостановки не уточняются.
Ранее 28 февраля, напоминают в компании, GM "приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России".
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров
отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.