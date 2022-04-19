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General Motors заявил о "бессрочной приостановке" работы в России - РИА Новости, 19.04.2022
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General Motors заявил о "бессрочной приостановке" работы в России
General Motors заявил о "бессрочной приостановке" работы в России - РИА Новости, 19.04.2022
General Motors заявил о "бессрочной приостановке" работы в России
Американский автопроизводитель ​​General Motors заявил о бессрочной приостановке работы в России, сообщила пресс-служба компании во вторник. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T22:28
2022-04-19T22:28
экономика
россия
авто
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Американский автопроизводитель ​​General Motors заявил о бессрочной приостановке работы в России, сообщила пресс-служба компании во вторник.Ранее 28 февраля, напоминают в компании, GM "приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России".Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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экономика, россия, авто
22:28 19.04.2022
 
General Motors заявил о "бессрочной приостановке" работы в России

Автопроизводитель ​​General Motors заявил о бессрочной приостановке работы в России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонцерн General Motors
Концерн General Motors - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Концерн General Motors
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Американский автопроизводитель ​​General Motors заявил о бессрочной приостановке работы в России, сообщила пресс-служба компании во вторник.
"В связи с кризисом в Украине и соответствующих Американских и международных санкций, Дженерал Моторс принял решение о расширении мер по остановке операционной деятельности в России <...> С учетом продолжающегося ухудшения ситуации компания приняла решение продлить остановку деятельности в России", - сообщила компания. Сроки приостановки не уточняются.
Ранее 28 февраля, напоминают в компании, GM "приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России".
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
 
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