https://ria.ru/20220419/avto-1784387941.html

General Motors заявил о "бессрочной приостановке" работы в России

General Motors заявил о "бессрочной приостановке" работы в России - РИА Новости, 19.04.2022

General Motors заявил о "бессрочной приостановке" работы в России

Американский автопроизводитель ​​General Motors заявил о бессрочной приостановке работы в России, сообщила пресс-служба компании во вторник. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T22:28

2022-04-19T22:28

2022-04-19T22:28

экономика

россия

авто

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Американский автопроизводитель ​​General Motors заявил о бессрочной приостановке работы в России, сообщила пресс-служба компании во вторник.Ранее 28 февраля, напоминают в компании, GM "приостановил импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России".Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, авто