https://ria.ru/20220419/avto-1784236023.html

Stellantis приостанавливает производство автомобилей в Калуге

Stellantis приостанавливает производство автомобилей в Калуге - РИА Новости, 19.04.2022

Stellantis приостанавливает производство автомобилей в Калуге

Автоконцерн Stellantis приостанавливает производство автомобилей на заводе в Калуге, учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:16

2022-04-19T10:16

2022-04-19T10:19

авто

калуга

автомобили

санкции

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Автоконцерн Stellantis приостанавливает производство автомобилей на заводе в Калуге, учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, говорится в сообщении компании."Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге", - отмечается в сообщении.В компании также отметили, что Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников.

калуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, калуга, автомобили, санкции