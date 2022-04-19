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Stellantis приостанавливает производство автомобилей в Калуге - РИА Новости, 19.04.2022
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Stellantis приостанавливает производство автомобилей в Калуге
Stellantis приостанавливает производство автомобилей в Калуге - РИА Новости, 19.04.2022
Stellantis приостанавливает производство автомобилей в Калуге
Автоконцерн Stellantis приостанавливает производство автомобилей на заводе в Калуге, учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:16
2022-04-19T10:19
авто
калуга
автомобили
санкции
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Автоконцерн Stellantis приостанавливает производство автомобилей на заводе в Калуге, учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, говорится в сообщении компании."Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге", - отмечается в сообщении.В компании также отметили, что Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников.
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авто, калуга, автомобили, санкции
10:16 19.04.2022 (обновлено: 10:19 19.04.2022)
 
Stellantis приостанавливает производство автомобилей в Калуге

Stellantis приостановит производство машин в Калуге из-за санкций и проблем с логистикой

© РИА Новости / Ольга СеменоваЛоготип Opel
Логотип Opel - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Ольга Семенова
Логотип Opel. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Автоконцерн Stellantis приостанавливает производство автомобилей на заводе в Калуге, учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, говорится в сообщении компании.
"Учитывая растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге", - отмечается в сообщении.
В компании также отметили, что Stellantis предпринимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников.
 
АвтоКалугаАвтомобилиСанкции
 
 
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