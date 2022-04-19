Рейтинг@Mail.ru
Посольство сообщило о вандализме в отношении православной церкви в Австрии - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/avstriya-1784389196.html
Посольство сообщило о вандализме в отношении православной церкви в Австрии
Посольство сообщило о вандализме в отношении православной церкви в Австрии - РИА Новости, 19.04.2022
Посольство сообщило о вандализме в отношении православной церкви в Австрии
Посольство России в Австрии сообщило об акте вандализма в отношении православной церкви в федеральной земле Нижняя Австрия, у которой расположено советское... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T22:38
2022-04-19T22:38
австрия
европа
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223316_0:178:960:718_1920x0_80_0_0_318a29a20b68217eab145187471a44b7.jpg
ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. Посольство России в Австрии сообщило об акте вандализма в отношении православной церкви в федеральной земле Нижняя Австрия, у которой расположено советское воинское захоронение."До глубины души возмущены актом вандализма 19 апреля 2022 года в отношении православной церкви в городе Лаа-ан-дер-Тая (федеральная земля Нижняя Австрия), на прилегающем участке к которой расположено советское воинское захоронение. Рассматриваем эту трусливую акцию в преддверии православной Пасхи, в святые для христиан дни Страстной недели как особо циничное попрание чувств верующих и памяти воинов-красноармейцев, отдавших свои жизни за освобождение Европы и Австрии от нацизма", - говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.На фотографии, сопровождающей публикацию, видны надписи на воротах. В посольстве отметили, что правоохранительные органы Австрии уже проинформированы о случившемся."Ожидаем от австрийских властей скорейшего установления обстоятельств произошедшего, привлечения виновных к ответственности и принятия исчерпывающих мер в интересах недопущения повторения подобных происшествий впредь", - заключили в дипломатическом ведомстве.
австрия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223316_2:0:959:718_1920x0_80_0_0_c71e7032c4a3398dcf9a9b539eac8bec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
австрия, европа, в мире, россия
22:38 19.04.2022
 
Посольство сообщило о вандализме в отношении православной церкви в Австрии

Посольство России сообщило о вандализме в отношении православной церкви в Австрии

© Фото : Посольство России в АвстрииЗдание посольства России в Вене
Здание посольства России в Вене - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : Посольство России в Австрии
Здание посольства России в Вене
Читать ria.ru в
ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. Посольство России в Австрии сообщило об акте вандализма в отношении православной церкви в федеральной земле Нижняя Австрия, у которой расположено советское воинское захоронение.
"До глубины души возмущены актом вандализма 19 апреля 2022 года в отношении православной церкви в городе Лаа-ан-дер-Тая (федеральная земля Нижняя Австрия), на прилегающем участке к которой расположено советское воинское захоронение. Рассматриваем эту трусливую акцию в преддверии православной Пасхи, в святые для христиан дни Страстной недели как особо циничное попрание чувств верующих и памяти воинов-красноармейцев, отдавших свои жизни за освобождение Европы и Австрии от нацизма", - говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.
На фотографии, сопровождающей публикацию, видны надписи на воротах. В посольстве отметили, что правоохранительные органы Австрии уже проинформированы о случившемся.
"Ожидаем от австрийских властей скорейшего установления обстоятельств произошедшего, привлечения виновных к ответственности и принятия исчерпывающих мер в интересах недопущения повторения подобных происшествий впредь", - заключили в дипломатическом ведомстве.
 
АвстрияЕвропаВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала