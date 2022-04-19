Посольство сообщило о вандализме в отношении православной церкви в Австрии
Посольство России сообщило о вандализме в отношении православной церкви в Австрии
Здание посольства России в Вене
ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. Посольство России в Австрии сообщило об акте вандализма в отношении православной церкви в федеральной земле Нижняя Австрия, у которой расположено советское воинское захоронение.
"До глубины души возмущены актом вандализма 19 апреля 2022 года в отношении православной церкви в городе Лаа-ан-дер-Тая (федеральная земля Нижняя Австрия), на прилегающем участке к которой расположено советское воинское захоронение. Рассматриваем эту трусливую акцию в преддверии православной Пасхи, в святые для христиан дни Страстной недели как особо циничное попрание чувств верующих и памяти воинов-красноармейцев, отдавших свои жизни за освобождение Европы и Австрии от нацизма", - говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.
На фотографии, сопровождающей публикацию, видны надписи на воротах. В посольстве отметили, что правоохранительные органы Австрии уже проинформированы о случившемся.
"Ожидаем от австрийских властей скорейшего установления обстоятельств произошедшего, привлечения виновных к ответственности и принятия исчерпывающих мер в интересах недопущения повторения подобных происшествий впредь", - заключили в дипломатическом ведомстве.