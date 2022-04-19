https://ria.ru/20220419/avstriya-1784389196.html

Посольство сообщило о вандализме в отношении православной церкви в Австрии

Посольство сообщило о вандализме в отношении православной церкви в Австрии - РИА Новости, 19.04.2022

Посольство сообщило о вандализме в отношении православной церкви в Австрии

Посольство России в Австрии сообщило об акте вандализма в отношении православной церкви в федеральной земле Нижняя Австрия, у которой расположено советское... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T22:38

2022-04-19T22:38

2022-04-19T22:38

австрия

европа

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576223316_0:178:960:718_1920x0_80_0_0_318a29a20b68217eab145187471a44b7.jpg

ВЕНА, 19 апр - РИА Новости. Посольство России в Австрии сообщило об акте вандализма в отношении православной церкви в федеральной земле Нижняя Австрия, у которой расположено советское воинское захоронение."До глубины души возмущены актом вандализма 19 апреля 2022 года в отношении православной церкви в городе Лаа-ан-дер-Тая (федеральная земля Нижняя Австрия), на прилегающем участке к которой расположено советское воинское захоронение. Рассматриваем эту трусливую акцию в преддверии православной Пасхи, в святые для христиан дни Страстной недели как особо циничное попрание чувств верующих и памяти воинов-красноармейцев, отдавших свои жизни за освобождение Европы и Австрии от нацизма", - говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.На фотографии, сопровождающей публикацию, видны надписи на воротах. В посольстве отметили, что правоохранительные органы Австрии уже проинформированы о случившемся."Ожидаем от австрийских властей скорейшего установления обстоятельств произошедшего, привлечения виновных к ответственности и принятия исчерпывающих мер в интересах недопущения повторения подобных происшествий впредь", - заключили в дипломатическом ведомстве.

австрия

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

австрия, европа, в мире, россия