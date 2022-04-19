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Суд оставил под арестом девушку, открывшую стрельбу в детсаду Красноярска - РИА Новости, 19.04.2022
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Суд оставил под арестом девушку, открывшую стрельбу в детсаду Красноярска
Суд оставил под арестом девушку, открывшую стрельбу в детсаду Красноярска - РИА Новости, 19.04.2022
Суд оставил под арестом девушку, открывшую стрельбу в детсаду Красноярска
Красноярский краевой суд оставил в силе решение об аресте девушки, открывшей стрельбу в детском саду Красноярска, а до этого, предположительно, застрелившей... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:37
2022-04-19T09:37
происшествия
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 19 апр - РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил в силе решение об аресте девушки, открывшей стрельбу в детском саду Красноярска, а до этого, предположительно, застрелившей отца, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.По данным регионального главка СК, 28 марта 19-летняя девушка после ссоры с отцом застрелила его из ружья, а затем пришла детский сад №31 во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. Ее встретили три воспитателя, при попытке забрать оружие произошел выстрел в стену, они задержали гостью до приезда полиции. На допросе девушка рассказала о намерении убить мальчиков в детсаду. Железнодорожный райсуд Красноярска арестовал ее до 27 мая включительно."Сегодня 19-летняя девушка, обвиняемая в убийстве своего отца и стрельбе в детском саду, оставлена под стражей. Красноярским краевым судом с учетом позиции государственного обвинителя отклонена апелляционная жалоба защитника на постановление суда, которым обвиняемая заключена под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.В рамках расследования организованы проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных, оказывающих услуги по охране учреждения.Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что девушка объяснила свое поведение неприязнью к мужчинам.
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происшествия, красноярский край, красноярск
09:37 19.04.2022
 
Суд оставил под арестом девушку, открывшую стрельбу в детсаду Красноярска

Красноярский краевой суд оставил под арестом девушку, открывшую стрельбу в детском саду

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КРАСНОЯРСК, 19 апр - РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил в силе решение об аресте девушки, открывшей стрельбу в детском саду Красноярска, а до этого, предположительно, застрелившей отца, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным регионального главка СК, 28 марта 19-летняя девушка после ссоры с отцом застрелила его из ружья, а затем пришла детский сад №31 во время тихого часа под предлогом забрать ребенка. Ее встретили три воспитателя, при попытке забрать оружие произошел выстрел в стену, они задержали гостью до приезда полиции. На допросе девушка рассказала о намерении убить мальчиков в детсаду. Железнодорожный райсуд Красноярска арестовал ее до 27 мая включительно.
Жительница Красноярска, которая открыла стрельбу в детском саду, в зале суда во время избрания меры пресечения - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 06:59
Стрелявшая в красноярском детсаду девушка заявила о намерении убить детей
"Сегодня 19-летняя девушка, обвиняемая в убийстве своего отца и стрельбе в детском саду, оставлена под стражей. Красноярским краевым судом с учетом позиции государственного обвинителя отклонена апелляционная жалоба защитника на постановление суда, которым обвиняемая заключена под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.
В рамках расследования организованы проверки в отношении должностных лиц детского сада и уполномоченных, оказывающих услуги по охране учреждения.
Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что девушка объяснила свое поведение неприязнью к мужчинам.
 
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