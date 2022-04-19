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Rai Al Youm: Саудовская Аравия отвернулась от США и примкнула к России - РИА Новости, 19.04.2022
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Rai Al Youm: Саудовская Аравия отвернулась от США и примкнула к России
Rai Al Youm: Саудовская Аравия отвернулась от США и примкнула к России - РИА Новости, 19.04.2022
Rai Al Youm: Саудовская Аравия отвернулась от США и примкнула к России
Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, предположил в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Халид РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T01:52
2022-04-19T01:52
в мире
джо байден
россия
сша
китай
саудовская аравия
мухаммад ибн салман аль-сауд
украина
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, предположил в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Халид аль-Джауси.По его мнению, лидеры стран Персидского залива начали понимать, что американское влияние в мире снижается, а Москвы и Пекина, наоборот, возрастает.Публицист напомнил, что отношения Эр-Рияда с Вашингтоном ухудшились при президенте Джо Байдене, который говорил о нежелании сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом. В частности, он отверг просьбу американского лидера увеличить добычу нефти для снижения цен на фоне введенных западных санкций в отношении Москвы из-за военной операции на Украине."Саудовская Аравия сделала политический разворот в сторону Китая, когда США отказались от нее, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашукджи", — считает автор Rai Al Youm.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220327/neft-1780290123.html
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в мире, джо байден, россия, сша, китай, саудовская аравия, мухаммад ибн салман аль-сауд, украина
01:52 19.04.2022
 
Rai Al Youm: Саудовская Аравия отвернулась от США и примкнула к России

Rai Al Youm: Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к союзу России и КНР

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, предположил в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Халид аль-Джауси.
По его мнению, лидеры стран Персидского залива начали понимать, что американское влияние в мире снижается, а Москвы и Пекина, наоборот, возрастает.
"Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке", — допустил Халид аль-Джауси.
Публицист напомнил, что отношения Эр-Рияда с Вашингтоном ухудшились при президенте Джо Байдене, который говорил о нежелании сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом. В частности, он отверг просьбу американского лидера увеличить добычу нефти для снижения цен на фоне введенных западных санкций в отношении Москвы из-за военной операции на Украине.
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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"Саудовская Аравия сделала политический разворот в сторону Китая, когда США отказались от нее, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашукджи", — считает автор Rai Al Youm.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Российская и саудовская делегации во время саммита G20 - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 11:09
В США призвали наказать Саудовскую Аравию за "поддержку России"
 
В миреДжо БайденРоссияСШАКитайСаудовская АравияМухаммад ибн Салман Аль-СаудУкраина
 
 
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