https://ria.ru/20220419/araviya-1784209969.html

Rai Al Youm: Саудовская Аравия отвернулась от США и примкнула к России

Rai Al Youm: Саудовская Аравия отвернулась от США и примкнула к России - РИА Новости, 19.04.2022

Rai Al Youm: Саудовская Аравия отвернулась от США и примкнула к России

Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, предположил в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Халид РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T01:52

2022-04-19T01:52

2022-04-19T01:52

в мире

джо байден

россия

сша

китай

саудовская аравия

мухаммад ибн салман аль-сауд

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570429985_0:0:2854:1605_1920x0_80_0_0_fa9da88a7a9717b5de252350c73f4567.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, предположил в статье для британской газеты Rai Al Youm обозреватель Халид аль-Джауси.По его мнению, лидеры стран Персидского залива начали понимать, что американское влияние в мире снижается, а Москвы и Пекина, наоборот, возрастает.Публицист напомнил, что отношения Эр-Рияда с Вашингтоном ухудшились при президенте Джо Байдене, который говорил о нежелании сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом. В частности, он отверг просьбу американского лидера увеличить добычу нефти для снижения цен на фоне введенных западных санкций в отношении Москвы из-за военной операции на Украине."Саудовская Аравия сделала политический разворот в сторону Китая, когда США отказались от нее, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашукджи", — считает автор Rai Al Youm.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220327/neft-1780290123.html

https://ria.ru/20220324/podderzhka-1779808161.html

россия

сша

китай

саудовская аравия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, россия, сша, китай, саудовская аравия, мухаммад ибн салман аль-сауд, украина