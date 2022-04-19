https://ria.ru/20220419/aleksandrovka-1784276407.html

Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками

Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками - РИА Новости, 19.04.2022

Мирный житель пострадал при обстреле Александровки украинскими войсками

Мирный житель получил ранение в результате обстрела населенного пункта Александровка со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:44

2022-04-19T12:44

2022-04-19T12:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

донецкая народная республика

россия

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела населенного пункта Александровка со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении... мирного жителя 1979 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) населенного пункта Александровка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/dnr-1784256015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, донецкая народная республика, россия, сцкк, вооруженные силы украины