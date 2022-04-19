МИД серьезно озабочен ситуацией вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме
МИД серьезно озабочен ситуацией вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме
Купол Скалы рядом с мечетью аль-Акса. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва серьезно озабочена ситуацией вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме, призывает палестинскую и израильскую стороны к сдержанности, заявил МИД РФ.
"В Москве выражают серьезную озабоченность эскалацией насилия в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего в Старом городе Иерусалима, включая комплекс мечети "Аль-Акса". Особую обеспокоенность вызывает то, что столкновения между палестинцами и израильтянами и обострение ситуации вокруг сектора Газа происходят во время священных для мусульман, христиан и иудеев религиозных дней", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что с целью стабилизации обстановки российская дипломатия проводит необходимые контакты с палестинцами, израильтянами и арабскими столицами.
"Призываем обе стороны проявить сдержанность и незамедлительно отказаться от любых актов агрессии и провокаций, включая непропорциональное применение силы в отношении мирного палестинского населения, блокирование палестинских городов на Западном берегу реки Иордан, а также действия, которые подрывают существующий статус-кво святых мест Иерусалима. Подобные шаги грозят окончательно "раскачать" ситуацию и привести к рецидиву полномасштабного вооруженного противостояния", - отметили в ведомстве.
Министерство также призвало обеспечить свободу вероисповедания представителей всех конфессий и их доступ к религиозным святыням.
Москва в связи с эскалацией в Иерусалиме и вокруг сектора Газа призывает к незамедлительному перезапуску палестино-израильских переговоров под эгидой "квартета" и на основе принципа "двух государств", заявили во вторник в МИД РФ.
"Выступаем за скорейший перезапуск переговоров между противоборствующими сторонами по комплексу вопросов окончательного статуса в соответствии с универсально признанной правовой базой, включая принцип "двух государств" – Израиля и Палестины, сосуществующих в мире и безопасности", - говорится в сообщении российского МИД.
"Эгиду над этим процессом должен осуществлять "квартет", поскольку история свидетельствует, что единоличные усилия на деле приводили лишь к ухудшению региональной̆ обстановки", - подчеркнули в МИД РФ, комментируя ситуацию.
"Исходим из того, что в основе застарелого палестино-израильского конфликта – одного из "очагов" напряженности на Ближнем Востоке – лежит отсутствие политического урегулирования", - говорится в заявлении.
"Значительную долю ответственности за нынешнюю ситуацию несут Соединенные Штаты и Европейский̆ Союз, которые под предлогом событий на Украине уклоняются от участия в деятельности "квартета" международных посредников – утвержденного решениями СБ ООН механизма сопровождения палестино-израильского диалога в составе России, США, ООН и ЕС", - добавили в МИД.