https://ria.ru/20220419/al-aksa-1784375079.html

МИД серьезно озабочен ситуацией вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме

МИД серьезно озабочен ситуацией вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 19.04.2022

МИД серьезно озабочен ситуацией вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме

Москва серьезно озабочена ситуацией вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме, призывает палестинскую и израильскую стороны к сдержанности, заявил МИД РФ. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T20:15

2022-04-19T20:15

2022-04-19T20:15

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва серьезно озабочена ситуацией вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме, призывает палестинскую и израильскую стороны к сдержанности, заявил МИД РФ."В Москве выражают серьезную озабоченность эскалацией насилия в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего в Старом городе Иерусалима, включая комплекс мечети "Аль-Акса". Особую обеспокоенность вызывает то, что столкновения между палестинцами и израильтянами и обострение ситуации вокруг сектора Газа происходят во время священных для мусульман, христиан и иудеев религиозных дней", - говорится в заявлении.Отмечается, что с целью стабилизации обстановки российская дипломатия проводит необходимые контакты с палестинцами, израильтянами и арабскими столицами.Министерство также призвало обеспечить свободу вероисповедания представителей всех конфессий и их доступ к религиозным святыням.Москва в связи с эскалацией в Иерусалиме и вокруг сектора Газа призывает к незамедлительному перезапуску палестино-израильских переговоров под эгидой "квартета" и на основе принципа "двух государств", заявили во вторник в МИД РФ."Выступаем за скорейший перезапуск переговоров между противоборствующими сторонами по комплексу вопросов окончательного статуса в соответствии с универсально признанной правовой базой, включая принцип "двух государств" – Израиля и Палестины, сосуществующих в мире и безопасности", - говорится в сообщении российского МИД."Эгиду над этим процессом должен осуществлять "квартет", поскольку история свидетельствует, что единоличные усилия на деле приводили лишь к ухудшению региональной̆ обстановки", - подчеркнули в МИД РФ, комментируя ситуацию.В основе палестино-израильского конфликта лежит отсутствие политического урегулирования, долю ответственности за ситуацию несут США и ЕС, следует из заявления МИД РФ."Исходим из того, что в основе застарелого палестино-израильского конфликта – одного из "очагов" напряженности на Ближнем Востоке – лежит отсутствие политического урегулирования", - говорится в заявлении."Значительную долю ответственности за нынешнюю ситуацию несут Соединенные Штаты и Европейский̆ Союз, которые под предлогом событий на Украине уклоняются от участия в деятельности "квартета" международных посредников – утвержденного решениями СБ ООН механизма сопровождения палестино-израильского диалога в составе России, США, ООН и ЕС", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20220414/ispytanie-1783623715.html

https://ria.ru/20220205/palestina-1771239235.html

https://ria.ru/20220418/iran-1784071774.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, сша, евросоюз, палестина, израиль