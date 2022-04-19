https://ria.ru/20220419/aksenov-1784333590.html

Аксенов назвал заявление Санду о георгиевской ленте безобразным

Аксенов назвал заявление Санду о георгиевской ленте безобразным - РИА Новости, 19.04.2022

Аксенов назвал заявление Санду о георгиевской ленте безобразным

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал безобразным заявление президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленте. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:24

2022-04-19T16:24

2022-04-19T16:24

в мире

молдавия

великая отечественная война (1941-1945)

республика крым

майя санду

сергей аксенов (политик)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал безобразным заявление президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленте.Санду заявила, что подписала закон, запрещающий использование георгиевской ленточки, отметив, что это не помешает почтить память павших героев и не скажется на праздновании Дня Победы. Санду считает, что "место подобных символов - в мусорном ведре истории", поскольку Молдавия является нейтральной страной."Президент Молдавии Санду заявила, что георгиевской ленте место "в мусорном ведре истории". Решила пойти по стопам Украины. Не сомневаюсь, что это безобразное заявление вызовет резкое неприятие в молдавском обществе. Но прозападным лидерам на постсоветском пространстве не нужны мир и общественное согласие, у них другая задача – стравить народы и разжечь пожар по периметру российских границ", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он выразил уверенность, что в недалеком будущем в "мусорном ведре истории" окажется "сама Санду – рядом с представителями нынешнего киевского режима".

https://ria.ru/20220419/moldaviya-1784316608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, великая отечественная война (1941-1945), республика крым, майя санду, сергей аксенов (политик), украина