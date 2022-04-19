Аксенов назвал заявление Санду о георгиевской ленте безобразным
Аксенов назвал слова Санду, что "георгиевская лента будет в мусорном ведре" безобразными
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки в сквере имени маршала Жукова в Краснодаре
Волонтеры раздают георгиевские ленточки в сквере имени маршала Жукова в Краснодаре . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал безобразным заявление президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленте.
Санду заявила, что подписала закон, запрещающий использование георгиевской ленточки, отметив, что это не помешает почтить память павших героев и не скажется на праздновании Дня Победы. Санду считает, что "место подобных символов - в мусорном ведре истории", поскольку Молдавия является нейтральной страной.
"Президент Молдавии Санду заявила, что георгиевской ленте место "в мусорном ведре истории". Решила пойти по стопам Украины. Не сомневаюсь, что это безобразное заявление вызовет резкое неприятие в молдавском обществе. Но прозападным лидерам на постсоветском пространстве не нужны мир и общественное согласие, у них другая задача – стравить народы и разжечь пожар по периметру российских границ", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он выразил уверенность, что в недалеком будущем в "мусорном ведре истории" окажется "сама Санду – рядом с представителями нынешнего киевского режима".