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В Кремле прокомментировали использование Знамени Победы в спецоперации
В Кремле прокомментировали использование Знамени Победы в спецоперации - РИА Новости, 18.04.2022
В Кремле прокомментировали использование Знамени Победы в спецоперации
Кремль отмечает использование Знамени Победы российскими военными, участвующими в спецоперации на Украине, оно является святыней для всех поколений России,... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T12:54
2022-04-18T12:54
2022-04-18T13:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Кремль отмечает использование Знамени Победы российскими военными, участвующими в спецоперации на Украине, оно является святыней для всех поколений России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник во время общения с прессой."Безусловно, в нашей стране для всех поколений без исключения Знамя Победы - это святыня. Это святыня, причем не только в нашей стране. Для многих поколений во многих странах особенно бывшего Советского Союза это также святыня, которая носит особый смысл и буквально сакральное значение. Поэтому мы также отмечаем, что действительно это используется", - сказал Песков. На вопрос о том, как в Кремле относятся к использованию российскими военными в ходе спецоперации имперского флага, Песков сказал, что не располагает такой информацией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр
12:54 18.04.2022 (обновлено: 13:38 18.04.2022)
В Кремле прокомментировали использование Знамени Победы в спецоперации
Песков объяснил использование военными советского флага в ходе спецоперации его значением
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Кремль отмечает использование Знамени Победы российскими военными, участвующими в спецоперации на Украине, оно является святыней для всех поколений России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник во время общения с прессой.
"Безусловно, в нашей стране для всех поколений без исключения Знамя Победы - это святыня. Это святыня, причем не только в нашей стране. Для многих поколений во многих странах особенно бывшего Советского Союза это также святыня, которая носит особый смысл и буквально сакральное значение. Поэтому мы также отмечаем, что действительно это используется", - сказал Песков.
На вопрос о том, как в Кремле относятся к использованию российскими военными в ходе спецоперации имперского флага, Песков сказал, что не располагает такой информацией.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.