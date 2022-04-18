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В епархии отреагировали на установку знака Z на куполе уральского храма - РИА Новости, 18.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220418/znak-1784150800.html
В епархии отреагировали на установку знака Z на куполе уральского храма
В епархии отреагировали на установку знака Z на куполе уральского храма - РИА Новости, 18.04.2022
В епархии отреагировали на установку знака Z на куполе уральского храма
Установка знака Z на куполе храма в Свердловской области была личной инициативой восстанавливающих его местных жителей и не согласовывалась с епархией и... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:10
2022-04-18T17:26
религия
россия
украина
русская православная церковь
свердловская область
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Установка знака Z на куполе храма в Свердловской области была личной инициативой восстанавливающих его местных жителей и не согласовывалась с епархией и настоятелем прихода, символика на храмах идет вразрез с церковными канонами, сказал РИА Новости секретарь епархиального управления Алапаевской епархии иерей Дмитрий Ямщиков.Буква "Z" стала одним из символов специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине. Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что этот символ был установлен на куполе реставрируемого храма Вознесения Господня в селе Голубковское Алапаевского района Свердловской области, который входит в Алапаевскую епархию Русской православной церкви.По словам Ямщикова, знак был установлен местными жителями, которые занимаются восстановлением храма и проводят необходимые для этого работы, по личной инициативе. Акция не согласовывалась ни с епархией, ни с настоятелем храма, который живет в другом селе."Я с ними созванивался, там на самом деле ситуация немного иная. Они установили знак на куполе перед установкой, сфотографировались, разместили в своих пабликах, а потом, когда установка началась, перед самой установкой сняли. То есть знак на храме сейчас не размещен", - пояснил секретарь епархиального управления.По мнению епархии, напомнил он, установка знаков на зданиях храмов "идет вразрез с канонами Русской православной церкви, и с канонами храмоздания и храмостроительства".
https://ria.ru/20220417/sobor-1784005273.html
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россия, украина, русская православная церковь, свердловская область
17:10 18.04.2022 (обновлено: 17:26 18.04.2022)
 
В епархии отреагировали на установку знака Z на куполе уральского храма

Установка знака Z на куполе храма в Свердловской области не согласовывалась с епархией

© Страница "Голубковская Церковь" в TelegramУстановка купола храма Вознесения Господня в селе Голубковское Алапаевского района Свердловской области. Кадр видео
Установка купола храма Вознесения Господня в селе Голубковское Алапаевского района Свердловской области. Кадр видео
© Страница "Голубковская Церковь" в Telegram
Установка купола храма Вознесения Господня в селе Голубковское Алапаевского района Свердловской области. Кадр видео
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Установка знака Z на куполе храма в Свердловской области была личной инициативой восстанавливающих его местных жителей и не согласовывалась с епархией и настоятелем прихода, символика на храмах идет вразрез с церковными канонами, сказал РИА Новости секретарь епархиального управления Алапаевской епархии иерей Дмитрий Ямщиков.
Буква "Z" стала одним из символов специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине. Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что этот символ был установлен на куполе реставрируемого храма Вознесения Господня в селе Голубковское Алапаевского района Свердловской области, который входит в Алапаевскую епархию Русской православной церкви.
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По словам Ямщикова, знак был установлен местными жителями, которые занимаются восстановлением храма и проводят необходимые для этого работы, по личной инициативе. Акция не согласовывалась ни с епархией, ни с настоятелем храма, который живет в другом селе.
"Я с ними созванивался, там на самом деле ситуация немного иная. Они установили знак на куполе перед установкой, сфотографировались, разместили в своих пабликах, а потом, когда установка началась, перед самой установкой сняли. То есть знак на храме сейчас не размещен", - пояснил секретарь епархиального управления.
По мнению епархии, напомнил он, установка знаков на зданиях храмов "идет вразрез с канонами Русской православной церкви, и с канонами храмоздания и храмостроительства".
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