https://ria.ru/20220418/znak-1784150800.html

В епархии отреагировали на установку знака Z на куполе уральского храма

В епархии отреагировали на установку знака Z на куполе уральского храма - РИА Новости, 18.04.2022

В епархии отреагировали на установку знака Z на куполе уральского храма

Установка знака Z на куполе храма в Свердловской области была личной инициативой восстанавливающих его местных жителей и не согласовывалась с епархией и... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T17:10

2022-04-18T17:10

2022-04-18T17:26

религия

россия

украина

русская православная церковь

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784157295_0:552:901:1058_1920x0_80_0_0_cd37cd513d434e2151d1890b894c6853.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Установка знака Z на куполе храма в Свердловской области была личной инициативой восстанавливающих его местных жителей и не согласовывалась с епархией и настоятелем прихода, символика на храмах идет вразрез с церковными канонами, сказал РИА Новости секретарь епархиального управления Алапаевской епархии иерей Дмитрий Ямщиков.Буква "Z" стала одним из символов специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине. Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что этот символ был установлен на куполе реставрируемого храма Вознесения Господня в селе Голубковское Алапаевского района Свердловской области, который входит в Алапаевскую епархию Русской православной церкви.По словам Ямщикова, знак был установлен местными жителями, которые занимаются восстановлением храма и проводят необходимые для этого работы, по личной инициативе. Акция не согласовывалась ни с епархией, ни с настоятелем храма, который живет в другом селе."Я с ними созванивался, там на самом деле ситуация немного иная. Они установили знак на куполе перед установкой, сфотографировались, разместили в своих пабликах, а потом, когда установка началась, перед самой установкой сняли. То есть знак на храме сейчас не размещен", - пояснил секретарь епархиального управления.По мнению епархии, напомнил он, установка знаков на зданиях храмов "идет вразрез с канонами Русской православной церкви, и с канонами храмоздания и храмостроительства".

https://ria.ru/20220417/sobor-1784005273.html

https://ria.ru/20220414/sovet-1783511718.html

россия

украина

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, русская православная церковь, свердловская область